“Mi muñeca me habló”, el nuevo himno feminista

Una muñeca que conversa con su juguete favorito y le cuenta sus secretos, es el tema que un grupo de feministas ha tomado para alzar la voz contra la violencia y abuso sexual de las mujeres, la cual rápidamente se ha posicionado en Chile y entre organizaciones de otros países para recordarle a las féminas que no están solas.

Esta canción era usada en el programa chileno «31 minutos», pero ha sido modificada por el Colectivo Callejeras Autoconvocadas Biobio, para convertirse en el nuevo himno durante las protestas.

La letra fue transformada por esto colectivos chilenos, quienes se han dado a conocer por su creatividad para expresar sus inconformidades ante el trato hacia las mujeres.

Este nuevo himno se escuchó así:

“Mi muñeca me habló, me dijo lucha que no se puede repetir lo que pasa en mi país. Mi muñeca me hablo, me dijo lucha que hoy depende de ti que mejore este país. Dijo que en marzo las mujeres salgan todas a las calles, que se tomen los espacios y que nadie más los calle. Que pelen como mujeres, se rebelen al estado, digan chao al patriarcado. El feminismo ha llegado. Mi muñeca me habló, me dijo lucha que no se puede repetir lo que pasa en mi país.”

CANCIÓN ORIGINAL / CANCIÓN NUEVA LETRA