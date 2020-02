«Me da pena estudiar donde todo ocurrió», estudiante de Huejotzingo tras asesinato

«Me da pena estudiar donde todo ocurrió» gritaron jóvenes estudiantes de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo (UTH) al realizar una protesta frente a las instalaciones de la casa de estudios, tras los asesinatos de Francisco Javier, estudiante de la Facultad de Medicina de la BUAP, quien realizaba prácticas de servicio social, Ximena y José Antonio, estudiantes de intercambio en la UPAEP y médicos internos de pregrado originarios de Colombia y José Emmanuel, conductor de un taxi ejecutivo.

“Súmate compañero, no quieres tener clases y no te sumas·, gritaba una estudiante de la UTH a sus compañeros que no se estaban sumando y solo observaban la manifestación.

En septiembre pasado, tres estudiantes de esta misma universidad fueron baleados desde un vehículo en movimiento, resultando lesionados, además de que en diciembre una joven de origen peruano fue atropellada cuando se dirigía a la institución.

MARCHAN CERCA DE 2 MIL EN TEHUACÁN

Más de 2 mil universitarios de por lo menos 10 instituciones educativas tanto públicas como privadas de la ciudad de Tehuacán realizaron una marcha pacífica la tarde y noche de este jueves en apoyo a los alumnos de la carrera de medicina de la BUAP y UPAEP.

Minutos más tarde repudiaron los hechos violentos que están ocurriendo en el país, en el estado y en el municipio, por lo que exigen que las autoridades tomen medidas más contundentes en materia de seguridad, pues citaron que están siendo vulnerados ante la delincuencia que impera.

Manifestaron que las protestas serán siempre de manera civilizada, pues son jóvenes estudiantes que están letrados y pueden demostrar su repudio a la violencia sin caer en provocaciones.

INTENTAN EVITAR MOVILIZACIÓN EN IZÚCAR

A pesar de las presiones de los directivos, estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) en la región de Izúcar de Matamoros se unieron al paro indefinido que realiza la entidad poblana.

Una alumna, quien pidió anonimato, dio a conocer que cerca de las 8:00 horas de este jueves, el director general Gabriel Galmiche, les negó la actividad, por lo que los alumnos se pronunciaron contra los administrativos: “A nosotros nos dijeron que no podíamos, porque tenemos actividades y exámenes, pero nosotros queremos unirnos”, puntualizó.

DIRECTIVOS SUSPENDEN MARCHA EN ATLIXCO

De último momento quedó suspendida la marcha y el mitin de estudiantes de la preparatoria regional Simón Bolívar, incorporada a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), programada para este jueves en protesta por el múltiple asesinato del fin de semana en Huejotzingo en contra de tres pasantes de medicina.

Sin embargo, a través de las redes sociales autoridades de la preparatoria notificaron de la suspensión de los actos referidos como consecuencia de la reunión entre los rectores de la UPAEP y de la BUAP con el gobierno del estado.

ENTREGAN PLIEGO PETITORIO EN TEZIUTLÁN

Estudiantes de las diferentes licenciaturas que congrega el Complejo Universitario de la Salud (CUS) perteneciente a la BUAP y con sede en este municipio, presentaron un pliego petitorio a las autoridades municipales, en torno a los problemas de inseguridad, que prevalecen en la zona en la estudian, mismo que contiene mayor vigilancia, alumbrado público y patrullajes, a fin de evitar asaltos y robos, como los que ya se han presentado.

Lo anterior, luego de decidir unirse al paro estudiantil que se realiza en gran parte de la entidad, determinando cerrar el plantel e impidiendo el paso a trabajadores y estudiantes, para al mismo tiempo emprender una marcha por las principales calles y avenidas del centro histórico de esta ciudad, en la que participó la mayoría de los alumnos que estudia en este complejo y que forma parte de una universidad.

SE SUMA LA UPAM DE AMOZOC

Cerca del mediodía cerca de 100 alumnos de la Universidad Politécnica de Amozoc (UPAM) se congregaron en las afueras de su institución para manifestar su apoyo a la BUAP y UPAEP. De esta institución marcharon con pancartas donde pedían seguridad y justicia ante los asesinatos.

Los jóvenes marcharon de las instalaciones de la UPAM al zócalo de Amozoc, para posteriormente trasladarse a la facultad de medicina y mostrar su apoyo incondicional ante lo sucedido.

(Con información de corresponsales)

