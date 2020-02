Los acusan de secuestrar niñas en Chietla y voltean su auto para intentar lincharlos

Chietla.- Una mujer y dos hombres se salvaron, luego de que una muchedumbre enardecida de la comunidad de Escape de Lagunillas de este municipio, quería lincharlos, tras señalarlos de intentar secuestrar a varias niñas y adolescentes, sin que hasta el momento se pueda confirmar o desmentir la acusación.

Fue la noche de este viernes cuando varias menores de entre 14 y 15 años edad arribaron a la presidencia de la comunidad, para reportar a tres sujetos que, a bordo de un automóvil, invitaban a todas las niñas a llevarlas a un lugar para pasar la noche, motivo por el cual vecinos iniciaron la búsqueda de los señalados.

La muchedumbre enardecida logró localizar a los presuntos responsables, quienes se encontraban en el interior de la unidad, sin embargo, al negarse a descender de la misma, los pobladores voltearon el vehículo tipo Chevy hasta detenerlos.

“Quémenlos, no los queremos vivos, ya ha hecho mucho daño este tipo de gente al pueblo, no queremos mas asesinatos, la policía aún no ha esclarecido el caso de Isabel y su hija Mayra, queremos soluciones de las autoridades”, exclamó un testigo del hecho.

Al lugar arribaron elementos de Seguridad Pública Municipal para establecer un diálogo y pese a la molestia de los vecinos del lugar, los oficiales impidieron la acción y rescataron a los presuntos implicados.

Pero los uniformados no imaginaron que esto irritaría más a los lugareños, quienes armaron un zafarrancho y poncharon las llantas de dos patrullas; pese a esto los acusador fueron rescatados y trasladados a la capital poblana para realizar las investigaciones pertinentes.

Hasta el momento se desconoce si las afectadas interpondrán una denuncia por el delito señalado y es que después del doble feminicidio ocurrió hace un par de semanas en esta comunidad, los vecinos se han coordinado para mantener la tranquilidad ante la poca participación de Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Dale ME GUSTA Facebook El Sol de Puebla

Regístrate al Whatsapp Noticias