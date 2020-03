Le gana San Martin Temexlucan a Toluca en robo a transportistas

El municipio de San Martín Texmelucan, que preside la alcaldesa morenista Norma Layón Aarún, ocupa el lugar número 11 con más robo a transportistas a nivel nacional con un total de 29 delitos registrados.

San Martín Texmelucan destaca como la alcaldía con mayor incidencia en este delito del total de 2 mil 457 municipios con registro en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En robo a transportistas, los municipios en el país con más robos son Ecatepec de Morelos (94), Naucalpan de Juárez (69), Tultitlán (59), Cuautitlán Izcalli (54), Tlalnepantla de Baz (49), Nezahualcóyotl (45), Chimalhuacán (42), todos del estado de México.

Le siguen Monterrey, Nuevo León (32); la ciudad de San Luis Potosí (32); Uruapan, Michoacán (31); San Martín Texmelucan, Puebla (29); Morelia, Michoacán (28); Toluca, México (26); Cuernavaca, Morelos y La Paz, Baja California (23).

De acuerdo a las estadísticas, en general, San Martín Texmelucan incrementó 29 por ciento la incidencia delictiva entre enero y febrero de este año comparado con el año anterior al pasar de 427 a 551 denuncias de diversos delitos.

LOS FOCOS ROJOS DEL MUNICIPIO

Los asesinatos, las lesiones dolosas, dos feminicidios y hasta denuncias por narcomenudeo destacan los delitos con más incremento en el primer bimestre del año en el municipio de San Martín Texmelucan.

Mientras en el primer bimestre crecieron un 7.9 por ciento los homicidios dolosos al pasar de 13 casos en 2019 a 14 denuncias para este 2020.

Las lesiones dolosas representaron un aumento de 33 a 41 delitos, que representa un aumento de 24.2 por ciento.

Para el caso de los feminicidios hubo dos, en los cuales no se especifica como perdieron la vida las mujeres. El año pasado no hubo un registro en esta modalidad penal. Asimismo, destaca que no hay registros de violación sexual.

El robo a casa habitación creció un 220 por ciento al pasar de cinco a un total de 16 denuncias delictivas.

Las querellas a robo a negocio fueron de 11 para elevarse a 35, esto representa un 218 por ciento más.

En el crecimiento del robo a transeúnte creció de 13 a 14 casos, es decir 7.9 por ciento. Las denuncias narcomenudeo fueron en 100 por ciento, al pasar de cero a una.

Los robos a motocicletas representaron 38 quejas en 2019, pero aumentaron para este primer bimestre del año con 99 denuncias, es decir 60.5 más.

Para el caso de violencia familiar creció 147.3 por ciento al ir de 19 a 47 el numero de denuncias reportadas a las autoridades.

El robo a auto fue uno de los que presentó una baja al pasar en el primer bimestre de 130 a 82 casos, es decir, 38.4 por ciento.