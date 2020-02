Las amenazas de Antorcha no me preocupan, se cumplirá la ley: Barbosa

En el estado de Puebla no se harán trajes a la medida para imputar delitos a organizaciones, pero tampoco habrá impunidad si se cometieron actos al margen de la ley y en este momento se revisan todas las irregularidades que pudo cometer Antorcha Campesina, refirió el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

En entrevista, el mandatario señaló que no le preocupan las amenazas de Antorcha Campesina y deberán revisar cuántos taxis pirata tienen, corralones irregulares y terrenos obtenidos de forma ilegal, actos que han realizado amenazando a ciudadanos y autoridades, hecho que no se permitirá en esta administración.

“Si no han cometido ninguna infracción a la ley, que estén tranquilos, eso sí se los garantizo a los señores, pero a mí no me van a presionar con ese tipo de amenazas ni vamos nosotros a tener acuerdos con una organización que está acostumbrada a conseguir lo que tiene a través de esos métodos, no, no, no, estamos revisando todo lo que es antorcha”, indicó.

Antorcha Campesina anunció una serie de manifestaciones para conseguir su registro como partido político y acusó persecución tanto del gobierno federal como del estatal.

Asegura el gobernador Miguel Barbosa que no cederá a la presión de Antorcha Campesina y todos sus actos serán revisados, señaló que no hay represión y no fabricarán delitos en su contra | Vía @elena_domse pic.twitter.com/Imvupd6xrO — El Sol de Puebla (@elsoldepuebla1) February 19, 2020

