Lamento que el paro solo sea para mujeres especiales: vendedora de comida

Izúcar de Matamoros.- Amas de casa y mujeres comerciantes fueron las únicas que no se unieron al paro nacional del 9 de marzo, pues se les vió éste día trabajar y recorrer calles de la ciudad de Izúcar de Matamoros, mientras que algunas instituciones públicas así como privadas, empresas y ayuntamientos de la zona sur del estado, no trabajaron.

Izúcar de Matamoros, Tepexco, Chietla, Atzala, fueron algunos municipios que manifestaron unirse al paro nacional en contra de la violencia de género, no obstante, por ser lunes de plaza en Izúcar de Matamoros, se les vio a las amas de casa ir por el tradicional mandado y a las mujeres comerciantes laborar desde muy temprano, por lo que fueron las únicas que por decisión propia, tuvieron que realizar su actividades rutinarias.

Martha, quien vende comida en el interior del Mercado Revolución lamentó que solo éste día sea para mujeres especiales; pues lamentablemente ella y sus compañeras no están adheridas a una empresa y tienen que buscar el pan de cada día “a nosotras no nos queda de otra más que trabajar, ya que si no lo hacemos ¿quien va a llevar el pan a nuestra familia?”, puntualizó.

Por su parte, María Elena, vecina de la junta auxiliar de San Juan Raboso, mencionó que éste día no descansó, toda vez que todas las mañanas tiene que preparar la comida para su esposo que sale muy de madrugada al campo, por tanto fue imposible unirse al paro nacional.

Así como ellas, hay miles mujeres más en la Mixteca Poblana que no se manifestaron en contra de la violencia de género y mejor decidieron continuar con sus labores como ya es de costumbre e invitaron a las que sí descansaron que reflexione puesto qué hay muchas que no lo hicieron por necesidad.

