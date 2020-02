Lamenta Biestro ratificación de Ramírez Cuéllar en la dirigencia nacional de Morena

El líder de la bancada de Morena en el Congreso de Puebla, Gabriel Biestro Medinilla, lamentó la decisión que tomó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para ratificar a Alfonso Ramírez Cuéllar como dirigente nacional de su partido, pues consideró una decisión ilegal por ir en contra de los estatutos de ese instituto político.

A pesar de manifestarse en contra de la decisión que tomaron los magistrados de la Sala Superior, el diputado local aclaró que respetarán la sentencia emitida por el TEPJF y esperarán lo que decida esta nueva dirigencia para la renovación de los comités directivos estatales.

“Siempre dijimos que la parte estatutaria daba la razón a Yeidckol, pero que íbamos a respetar lo que dijera la autoridad, en este caso el Tribunal. No hay más que decir, no estamos a favor o no compartimos el sentido de la resolución, pero no se puede más que acatar en este caso”.

