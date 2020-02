Laboratorios en Puebla listos para procesar pruebas de coronavirus

“En Puebla, hasta ahorita no tenemos un caso confirmado de coronavirus en nuestro estado”, confirmaron autoridades estatales la tarde de este viernes en conferencia de prensa. Ello luego de que se dieran a conocer los dos primeros casos del virus en México, uno en Sinaloa y otro en CDXM.

Señalaron que actualmente el estado está preparado para hacer frente a una contingencia de salud que involucre al COVID19, incluso el Subdirector de Vigilancia Epidemiológica en la entidad, José Fernando Huerta Román, aseguró que que los laboratorios en Puebla están listos para diagnosticar posibles casos luego de que se capacitara al personal en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos.

El laboratorio de Salud Pública del Estado de Puebla tiene la capacidad para recibir muestras, procesarlas y confirmarlo en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos

Aunque enfatizaron que hasta el momento “no se han definido hospitales para la atención específica de casos” o bien filtros en estaciones de autobuses o fronteras con otros estados para evitar el ingreso de alguna persona contagiada.

No tenemos filtros todavía, son asuntos que no se han definido, no hay revisiones para el tema de coronavirus , no son arcos metálicos ni se están haciendo exámenes médicosreconoció el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta.

Huerta Román detalló que de acuerdo con información internacional más del 90 % de los casos se presentan de forma leve, es decir en cuatros de catarro simple, por lo que llamaron a mantener la calma y no causar pánico entre la sociedad.

Puntualizó que los casos graves se presentan en personas asmáticas, obesas, que no tienen cuadro básico de vacunación o con problemas del corazón, a quienes recomendaron extremar precauciones.

Reiteraron que la única forma de detectar y confirmar casos de coronavirus es a través de la prueba molecular que, reiteraron, en Puebla ya es posible realizar.

Durante la reunión en la que estuvieron presentes el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, el subdirector de vigilancia Epidemiológica, José Fernando Huerta Román, el secretario de Educación, Melitón Lozano, la Coordinadora Estatal de Protección Civil, Ana Lucia Gil Mayorazogo y el secretario de salud en la entidad, Jorge Humberto Uribe Téllez, afirmaron que se reforzarán la campaña de difusión de medidas de precaución.

En el caso de las escuelas señalaron que se fortalecerá el uso de cubrebocas y gel antibacterial además de que se intensificará el aseo de los salones de clases.

En torno al caso de un joven poblano que permanece varo en China, el gobernador de Puebla señaló que “no tenía información de ese caso, le voy a pedir a la directora del instituto y a la secretaria de gobernación para que entren en contacto con él”, señaló el gobernador.

Finalmente señalaron que todos los días habrá reuniones interdisciplinarias para analizar la evolución de la enfermedad en México e incluso hacer los requerimientos de medicamentos que sean necesarios para la atención del padecimiento.

