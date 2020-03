“La única neumóloga que tenemos está en cuarentena”: médicos Hospital del Norte

Con evidente molestia, médicos alzaron la voz afuera del Hospital General del Norte para exigirle al Sindicato, a la Secretaría de Salud y al gobernador del estado, que atiendan sus demandas debido a que las condiciones en la que laboran no son las mejores y adelantaron que ante la presencia de coronavirus en la entidad la situación en los hospitales se agudizará.

“Queremos ver soluciones tangibles. Aquí no han llegado cubrebocas, no han llegado trajes, no han llegado goggles, no tenemos botas y no tenemos sanitas para secarnos las manos como lo marcan las normas de higiene”, hizo frente uno de los médicos ante representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) Sección. 25.

El médico que hizo valer su voz, enfatizó que esta problemática no es nueva, pues les recordó a los integrantes del sindicato, que ya llevan más de un año con la falta de insumos en todas las unidades médicas.

Lo tienen reportado desde hace un año. Usted está para defendernos, no está para reclamar, sino para exigirle (a la Secretaría de Salud) que nos cumpla, y si no se cumple, pues a parar los hospitales hasta que nos den los materiales para trabajar porque no estamos para jugar puntualizó.

Otro doctor que también se unió a la protesta lamentó que no se esté tomando como experiencia lo que ha sucedido en países como China, España e Italia donde el índice de mortandad incrementó de manera exponencial.

“No puedo creer que no podamos aprender de la experiencia de España, Francia e Italia, actuaron tarde allá y estamos actuando lento aquí, muy lento, necesitamos ya tener las cosas para salvar a los poblanos y para salvar a los mexicanos, somos médicos y no vamos a abandonar a los pacientes, pero en congruencia exigimos necesitamos que nos den los materiales para trabajar, para protegernos y no diseminar la enfermedad”, reforzó.

NEUMÓLOGA EN CUARENTENA

Del mismo modo exhibieron que los médicos están cada vez más expuestos al no contar con el equipo de protección necesario, incluso, hicieron referencia a una de las neumólogas del Hospital General del Norte que se encuentra en cuarentena por estar expuesta.

La única neumóloga que tenemos en el hospital está en cuarentena por exposición y por no contar con los equipos adecuados para protegerse. No es posible que estemos trabajando asícompartieron con insistente molestia los doctores.

Exhortaron a las autoridades para tomar medidas inmediatas y efectivas para evitar que el índice de casos vaya en aumento.

Necesitamos que las autoridades se responsabilicen (…) la historia nos va a juzgar por no hacer lo apropiado y cuando tengamos la ola aquí encima, como en Italia y España, todo mundo se va a hacer de la vista gorda para variar. Estamos avisando con tiempoinsistieron.

Destacaron que la falta de insumos es algo que han estado reportando desde hace más de un año a su sindicato y es la fecha en la que no dan solución, por eso su preocupación, debido a que no cuentan con lo necesario para responder ante un virus más peligroso.

“Tenemos escritos desde hace más de un año de las carencias de los hospitales. Estamos cansado de ver como nuestros líderes sindicales negocian en lo oscurito y nunca llegan las cosas y nunca se resuelven los problemas. Necesitamos medicinas y equipo para atender a las personas de manera urgente”, indicaron.