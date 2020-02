Joven pide ayuda económica para solventar cirugía de su mamá

Juan Carlos Baltazar Sánchez, un joven del barrio de Coyotzingo de Teziutlán, solicita apoyo económico, debido a que en meses pasados su madre fue diagnosticada con un problema en uno de sus ojos, motivo por el que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de manera urgente, a fin de evitar la pérdida total de la vista, hecho que originó que un endeudamiento por cerca de 40 mil pesos que hasta el momento no ha podido solventar, motivo por el que recurre a la ciudadanía, quien le pueda apoyar con lo que les sea posible.

De acuerdo con lo comentado, en noviembre su mamá tuvo que ser intervenida, debido a la gravedad en su ojo derecho por el desprendimiento de retina, corriendo el riesgo que quedar ciega de manera total, puesto que su ojo izquierdo tampoco tiene funcionalidad, de allí que decidiera comprometerse con un hospital particular, al cual al momento adeuda una fuerte cantidad.

Al respecto, añadió que en un primer momento acudió con su mamá a un hospital público, donde no recibió la atención debida, puesto que no fueron informados de la gravedad de la situación, emprendiendo de esta forma una visita a un médico particular, que luego de una revisión, determinó la necesidad urgente de llevar a cabo dicha operación, que fue realizada en la ciudad de Monterrey, derivando en un fuerte gasto que hasta el momento sigue latente.

Y es que según dio a conocer, son varios los esfuerzos que ha hecho, conjuntamente con su familia para poder reunir dicha cantidad, sin embargo, hasta el momento sus esfuerzos no han permitido alcanzar la cantidad, ello ante el temor de sobrevenir un problema legal, solicitando de esta manera el apoyo de los teziutecos y de la gente de la región, para al menos conjuntar algún abono, con lo cual disminuir su deuda.

Por este motivo, dijo que no ha tenido otra solución, más que acudir a la ciudadanía, para solicitar alguna cantidad, con la cual poder cubrir dicho pago, asegurando “con lo que sea su voluntad de ayudarme, pues se los voy a agradecer mucho” ya que si bien ha estado trabajando dentro y fuera de su hogar, no ha logrado reunir mucho, apelando de esta forma a la buena voluntad de las personas.

Para cualquier ayuda, dicho joven dio a conocer que se pueden comunicar directamente con él, a través del número telefónico 231 593 71 94 o con su mamá en el 231 157 25 15, enfatizando que luego de la cirugía el plazo para saldar la deuda era de dos meses aproximadamente, cuyo periodo prácticamente se encuentra cumplido.

