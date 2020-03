Intendente abusa sexualmente de niña de 6 años de edad, acusa madre de victima

A pesar de que demostró los exámenes médicos extendidos por personal del Hospital del IMSS-Bienestar de La Ceiba, además de los estudios del médico legista, la Dirección y Supervisión de un preescolar de Xicotepec se negaron a proceder laboralmente contra un intendente, acusado de cometer “ataques al pudor” contra una niña de 6 años.

Los hechos ocurrieron en el mes de agosto del año 2019, durante el inicio del presente ciclo escolar. Según datos proporcionados por la madre de la menor.

La señora se percató que su hija manchaba de sangre la ropa interior, por lo que la cuestionó y la menor acusó que el intendente la había manoseado en el baño.

Ante la situación, la madre acudió al Hospital de la Junta Auxiliar de Villa Ávila Camacho, en donde le refirieron que “en efecto presentaba sangrado en sus genitales a consecuencia de irritación”.

De igual manera procedió a interponer una denuncia ante la agencia del Ministerio Público, “en donde el fiscal que nos atendió nos dijo que la queja no procedería ya que no hubo penetración y que mejor no la hiciéramos, aunque sí nos recomendaron que fuéramos con el médico legista”, describió la señora.

Además de lo que el personal del IMSS diagnosticó, acudió a realizar un estudio para descartar alguna infección en vías urinarias, lo que podría ser factor de sangrado, sin embargo, “los estudios salieron bien”, explicó.

Dijo que, durante su primera queja en la escuela, las docentes apoyaron a su hija, pero en una segunda visita la directora, incluso la supervisora, protegieron al trabajador, a quien “aseguraron que siempre estuvo con ellas y que incluso tenía actividades asignadas”.

La madre exigió justicia dado que “podría haber más niñas en la misma situación, que no se han acusado con sus padres por miedo” supuso; razón por la que urgió la pronta intervención de las autoridades para su investigación.