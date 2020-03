Insisten poblanos en usar cubrebocas pese a que sólo deben utilizarlos los infectados

A pesar de que la Secretaría de Salud Federal emitió una pequeña infografía en la que especificó que no todos deben usar el cubrebocas, en Puebla, la ciudadanía optó por la prevención y hacer uso de ellos a fin de evitar un posible contagio de COVID-19 mejor conocido como Coronavirus.

A través de redes sociales y sus páginas oficiales, la Secretaría de Salud compartió una información en la que detalla el uso de cubrebocas. Por un lado, indicó que las únicas personas que deben usarlos son aquellas que tengan síntomas como fiebre, tos y dificultad para respirar, así como profesionales de la salud y cuidadores de pacientes con infección respiratoria siempre que estén en la misma habitación.

De manera paralela, detalló que aquellas personas que no presentan síntomas de enfermedades respiratorias, no es necesario que usen cubrebocas y tampoco los niños menores de dos años.

Sin embargo, en Puebla los ciudadanos optaron por comprar las mascarillas luego de que se confirmaran los primeros casos de Coronavirus en México, incluso provocaron desabasto de las mismas en las cadenas de farmacias, aunque los encargados de tiendas aseguraron que el lunes se reactivaría el abastecimiento.

En redes sociales la población también se mostró a favor de usar el cubrebocas ante la rápida propagación con las que se ha expandido el virus.

SECRETARÍA PIDE NO HACER CASO A MITOS SOBRE EL CORONAVIRUS

A la par la Secretaría de Salud pidió no hacer caso de ciertos mitos que han circulado en las plataformas por lo que enlistó y explicó algunos de ellos.

Uno de los mitos que destaca es si los antibióticos pueden prevenir y tratar el nuevo coronavirus. De acuerdo a la secretaría, estos medicamentos no pueden prevenir la enfermedad “el COVID-19 es un virus, los antibióticos no funcionan contra virus, por lo tanto, no deben usarse como un medio de prevención o tratamiento”, explica.

Otro mito es si el coronavirus se diagnostica con una prueba rápida, del cual la institución detalla que no, debido a que el nuevo coronavirus “únicamente se confirma a través de una prueba de laboratorio llamada PCR”.

También ha surgido la duda si los gatos y perros pueden transmitir el coronavirus, ante este hecho la secretaría informó que actualmente no hay evidencia de que los animales como perros o gatos, puedan infectarse con el nuevo coronavirus, “aunque siempre es una buena idea lavarse las manos con agua y jabón después del contacto con las macotas”, agregaron.