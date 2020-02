Insabi deja sin médicos a Centros de Salud de cinco municipios

Por falta de recursos, la Secretaría de Salud, prescindió de los servicios de cinco médicos y cinco enfermeras, en los Centros de Salud de Juan N. Méndez, Cuayuca, Huatlatlauca, Atexcal y Tecamachalco, es por ello que la unidad de la junta auxiliar de Guadalupe Victoria, perteneciente a Juan N. Méndez, lleva 15 días cerrada.

Una de las extrabajadoras de la Secretaría de Salud que prefirió omitir su nombre, informó a este medio que les notificaron hace 15 días que ya no había recursos para su sueldo y que posiblemente la recontratación se realice hasta marzo, bajo el esquema del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que sustituye al Seguro Popular.

«Trabajamos la primera quincena de enero, pero ya no nos pagaron, y fue hasta entonces que nos dijeron que en diciembre había terminado nuestro contrato, por lo que ya no nos presentáramos pues, ya no había recursos para nuestro sueldo”, comentó la fuente.

De acuerdo con los habitantes de Guadalupe Victoria, han solicitado a la Jurisdicción de Tepexi, reinstale a la enfermera Otilia Hernández quien se caracteriza por dar una buena atención, asimismo, piden que envíen a un médico para que les den atención médica a los más de 800 habitantes de esta localidad.

Por su parte el edil de Atexcal, Juan Luna Luna, informó que también le retiraron al galeno con el argumento de que no hay personal médico para cubrir otras unidades y por el momento solo hay un médico pasante.

“Pese a que hay un convenio con la Secretaría de Salud con el Ayuntamiento, de que la dependencia manda al médico y el municipio le paga su salario, aun así lo retiraron, ya lo reportamos y estamos a la espera de que envíen a otro”, informó el munícipe.

El centro de Salud de Atexcal, actualmente opera sólo con un médico pasante, pero no funciona las 24 horas como se estableció cuando se inauguró esta unidad, por la falta de personal.

En Huatlatlahuca fue el mismo caso que ya no contrataron a la doctora titular, por lo que el edil Gilberto López, la contrató por dos quincenas más, pero después se quedaran sólo con un médico pasante.

Mientras que los centros de Salud de Cuayuca y Tecamachalco, se desconoce aún si operan con médico pasante o estén cerrados como es el caso de Juan N. Méndez.

El que las unidades médicas sólo operen con un médico pasante implica que la población constantemente se quede sin atención médica, pues al haber un responsable, éste tiene que acudir a dejar documentación a la jurisdicción, a capacitación y reuniones.

Dale ME GUSTA Facebook El Sol de Puebla

Regístrate al Whatsapp Noticias