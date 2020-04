Imposible limitar accesos entre estados: Barbosa

Entre los diferentes estados, no es posible limitar los accesos, pues además de las dificultades de tránsito que implicaría esta medida, sería violatoria de las garantías y derechos de los de los ciudadanos, consideró el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Cuestionado sobre la posibilidad de establecer cercos sanitarios en los accesos del estado por la afluencia de personas que entran y salen de la entidad, el gobernador descartó que esto se pudiera dar porque la medida no se respetaría y provocaría confrontación.

“No es posible instalar eso que tu llamas cercos sanitarios, cómo sería, no hay en ningún estado del país eso, en sus límites con otros estados, no lo hay, es el gran problema de movilidad dentro del país y dentro de los estados, es violatorio de garantías constitucionales y no vamos a ser nosotros quienes intenten imponer una medida que nadie respeta, que provocaría confrontaciones, que provocaría verdaderos cuellos de botella, enormes cuellos de botella, no sería así”, expuso.

Hay que mencionar que si bien a nivel estatal esta medida no se aplicará, El Sol de Puebla documentó que en municipios de la Mixteca y la Sierra Norte sí se implementan restricciones para el acceso y salida de personas.