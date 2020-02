Iglesia católica responsable de transmitir patrones de patriarcado y machismo: Solalinde

El sacerdote Alejandro Solalinde responsabilizó a la iglesia católica de transmitir patrones culturales de patriarcado y machismo, y consideró que la lucha de género está politizada, por lo que es necesario reconocer el papel de la mujer y eliminar todo tipo de violencia.

“Esto no es nuevo, viene de dos tradiciones muy fuertes, la grecolatina y la judío-cristiana que históricamente se han convertido en la iglesia católica, no es que la iglesia católica se haya propuesto la violencia contra las mujeres, pero ella ha trasmitido estos patrones”, dijo.

Después de acudir a la mesa de trabajo “Diálogo Migración Siglo XXI” en el Congreso del Estado, el activista opinó que hoy se vive una confrontación en la lucha de género que está politizada, por lo cual se debe evitar todo tipo de violencia contra las mujeres.

“Hoy por hoy las más vulnerables son las mujeres. He apoyado siempre a las mujeres y las voy a apoyar, mi apoyo no es coyuntural. Yo sí estoy con mi presidente (López Obrador) que quede bien claro, nunca había tenido la alegría de experimentar un gobernante honesto, que no tenga cola que le pisen, con él llegamos a un punto de paridad de género”, afirmó.

No obstante, consideró que todos y no solo las mujeres sufren violencia, ya que es un proceso evolutivo de la civilización que debe ser superada, apoyándose unos a otros.

Alejandro Solalinde defendió al presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar que “quiere mucho” a las mujeres, está rodeado de ellas y no hay manera de llegar a él sino es por las mujeres, por lo que observó que hay manipulación de los sectores conservadores que se han montado en la defensa de la mujer cuando nunca les interesó.

“No hay justificación, están culpando a un mandatario que tiene tan poco tiempo y que no está en él cambiar los patrones culturales, él no es la iglesia católica ni es todo”, agregó.

