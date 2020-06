«Hay muchos diputados que fuman», cuestionan ante dilación para aprobar Ley Antitabaco

Casi medio año después de que la Ley Antitabaco fue aprobada en comisiones del Congreso del Estado, la Junta de Gobierno y Coordinación Política que preside el diputado de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, no la ha sometido a votación del pleno legislativo.

Así lo criticó Brahim Zamora, integrante del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos, en el marco del Día Mundial Sin Tabaco este 31 de mayo, al recordar que en diciembre de 2019 las comisiones de Gobernación y Salud aprobaron la creación de la ley a fin de eliminar las zonas de humo de los establecimientos cerrados.

Consideró que la razón por la que los diputados no han aprobado la norma es porque la ven como asunto político y no de salud pública, además de que no es una iniciativa enviada por el gobernador Miguel Barbosa, a quien pidió hacerla propia para que sea votada en breve.

“Hay muchos diputados que fuman, no me gustaría pensar que están anteponiendo su hábito a la salud pública, que ese sea un motivo personal como para no considerar este como un tema prioritario, de suma importancia. Consideramos que hay ciertos bloqueos o conflicto de interés, el diputado Juan Pablo Kuri tiene interés en los casinos y hubo un intento por hacer que en el documento se exentaran los casinos, eso se logró brincar”, dijo.

En conferencia de prensa virtual, Brahim Zamora manifestó que la salud pública es de urgencia nacional y debe ser prioridad para cualquier tomador de decisiones en el estado y el país, ya que la pandemia del Covid-19 es inédita para las generaciones actuales.

Con la Ley Antitabaco se busca reducir lo más posible el daño no solo por el virus sino las muertes por consumo de tabaco, ya que fumar es un factor de riesgo para la comorbilidad.

Estimó que a las estadísticas de fallecimiento por coronavirus se sumarán las atribuibles al consumo de tabaco, de modo que son necesarias medidas eficaces para disminuir el número de fumadores y que los diputados locales dejen de seguir violentando el proceso legislativo y cayendo en dilación, toda vez que los tiempos son claros para votar una ley.

“Una ley ya dictaminada no puede quedarse en la congeladora, sin votar, porque eso afecta la productividad legislativa, es importante que esas iniciativas se vayan solventando, sobre todo las que ya están dictaminadas, el rezago es grave. La votación se tiene que dar en este periodo (ordinario de sesiones), no pueden ser indolentes frente a la situación”, remató.

Zamora citó que por día ocurren 13 muertes atribuibles al consumo de tabaco en la entidad, equivalente a alrededor de 4 mil 500 defunciones al año y que en 2019 se destinaron 266 millones de pesos a la atención hospitalaria sin tomar en cuenta costos indirectos.