Gobierno de Gali invirtió recursos para reconstrucción del 19S en otras cosas: Barbosa

El seguro de desastres naturales que cobró el gobierno de Antonio Gali Fayad por el sismo del 19 de septiembre del 2017 ascendió a 220 millones de pesos y estos recursos se emplearon para acciones diferentes a las del siniestro, afirmó el actual gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta.

“El seguro de desastres, el que estaba vigente entonces, como alrededor de 220 millones de pesos que fue lo que la aseguradora le entregó al gobierno después de todas las deducciones que le hacen, no lo invirtieron en el siniestro, lo invirtieron en otras cosas, muy sospechosas, pero no en el siniestro, no en reparación de casas, de cosas relacionadas con el siniestro, tengo las pruebas”

Barbosa Huerta aseguró que por eso su grupo político no quería que ganara la elección en el 2018, porque iba a acceder a las pruebas de todo, de irregularidades presentadas en las administraciones previas.

Cuestionado sobre los señalamientos de la dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Genoveva Huerta Villegas, respecto a que debería presentar reportes sobre su estado de salud, el gobernador expuso que le amputaron la pierna desde el 2013 pero nunca ha vuelto al hospital por su diabetes. Agregó que quisiera una mejor oposición, pero el blanquiazul está en manos de radicales y marginales.

“De verdad quisiera una oposición fuerte, como gobierno quisiera un PAN serio y fuerte, no el PAN que hoy existe, de verdad que sí, es un partido político en manos de radicales y marginales, que utilizan todo tipo de infamias para denostar, no hacen política, quieren denigrar y sólo tienen una frase, ‘cortina de humo’. De verdad yo, no tomo en cuenta ese tipo de cosas, no me importan, no me siento disminuido por ese tipo de comentarios”, mencionó.