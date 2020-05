Gobierno de Barbosa sí conoció características y empresa de ventiladores rechazados: Claudia Rivera

Las características de los equipos las solicitó el Estado, el precio, el modelo, la marca y los datos del proveedor, fueron del conocimiento de la Secretaría de Salud del Estado, instancia que aprobó la adquisición, respondió la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, tras el rechazo de los ventiladores mecánicos que se iban a donar al gobierno estatal encabezado por Miguel Barbosa.

En un video, detalló que la Secretaría de Salud firmó un oficio de petición, el convenio de colaboración y contrato de donación que avalan que siempre el Ayuntamiento trabajó de la mano con el equipo del gobernador de Puebla.

El pasado 13 de abril, el Gobierno de la Ciudad puso a disposición de la ciudadanía 15 millones de pesos a través del gobierno del estado, sumando esfuerzos para afrontar y atender la pandemia, y desde las instituciones de salud estatales se solicitó que el donativo fuera en especie: ventiladores de terapia intensiva, en específico.

“Cuando ofrecimos nuestra mano para trabajar juntos, el gobernador me pidió que fuera en especie y por escrito solicitaron ventiladores para terapia intensiva, a pesar de que el municipio no cuenta con áreas especializadas de salud, instruí a la Secretaría de Administración para que se coordinara con la Secretaría de Salud dejando muy claro que no se haría ningún pago hasta que se tuvieran completa satisfacción de lo adquirido”, dijo.

Aseveró que las características del equipo las solicitó el Estado y el precio, el modelo, la marca y los datos del proveedor fueron en todo momento conocidos y aprobados por la Secretaría de Salud del Estado tal como se observa en el contrato que firmaron, ya que su firma está en el oficio de petición, en el convenio de colaboración y en el contrato de donación avala que siempre trabajamos en coordinación

Agregó que el día de la entrega, fue personalmente a supervisar la donación ya pactado con la Secretaría de Salud y le “llamó la atención” varias cosas, primero la actitud hostil con la que fue recibida, después la falta de disposición del Estado para atender juntos una falla que había tenido el proveedor y simultáneamente le sorprendió que comenzaron a aparecer notas en algunos medios de comunicación que parecían “adivinar” cómo se desenvolvería todo el proceso.

“Me lastima mucho que un acto de buena fe termine en una serie de calumnias que han reducido la posibilidad de salvar vidas”, expresó.

Pese a todo lo anterior, confirmó que los 15 millones de pesos siguen estando a disposición de la ciudadanía para atender la emergencia sanitaria, ya que Puebla registró hoy 21 de mayo, un crecimiento acelerado, continuo de contagios y lamentables fallecimientos por Covid-19.

“Coincido en que esta situación es totalmente vergonzosa por el nivel de linchamiento político, por el juicio sumario sin pruebas, pero sobre todo por privilegiar intereses políticos por encima de la vida de las personas. Finalmente le digo a la ciudadanía que todo esto tenía solución sólo se requerí un mínimo de voluntad política (…) La división nunca fue recomendable y en estos momentos menos, distrae y paraliza, en medio de una serie de tensiones políticas”, concluyó.