Gasta comuna de Izúcar en autos pese a pandemia de Covid-19

A pesar de que Izúcar de Matamoros presenta una de las cifras más altas de casos registrados de Coronavirus en el estado, además de que inspectores de los 14 barrios acusaran falta de trabajo por carencia de recursos, el Ayuntamiento han adquirido cuatro vehículos de agencia, con un valor aproximado de más de un millón de pesos.

De acuerdo a fuentes oficiales del mismo Ayuntamiento, desde el inicio de la actual administración se encontró un parque vehicular en mal estado, es decir, sin control vehicular, sin verificación, adeudos y constantes fallas mecánicas, por lo que a raíz de esto durante el 2019 adquirieron cuatro camiones compactadores, una ambulancia equipada, una grúa con canastilla, una retroexcavadora, seis patrullas y ocho motopatrullas.

Sin embargo, en medio de la pandemia, hicieron una compra de tres vehículos Vento de la empresa Volkswagen, los cuales tienen un costo aproximado de 250 mil pesos, el menos equipado, y un valor mayor de 285 mil pesos con equipamiento destacado cada uno, además de una camioneta Nissan NP300 de cuatro cilindros, con un valor de entre 295 a 305 mil pesos, por lo que sumando da un total de más de un millón de pesos que desembolsó la Tesorería Municipal.

En su mensaje, el Ayuntamiento aseguró que “con el fin de fortalecer las actividades diarias para el personal administrativo, se adquirieron tres automóviles compactos y una camioneta de cuatro cilindros, con el fin de economizar en combustible; mismos que serán de uso exclusivo para asuntos laborales y estarán supervisados por la contraloría municipal”.

Cabe mencionar que regidores de oposición desconocían la adquisición de este parque vehicular, toda vez que en ningún momento el tema pasó por Cabildo, por lo que muy pronto tomarán vías alternas para informar a la ciudadanía sobre “la mala administración del mismo gobierno que lo encabeza Benjamín Hernández Lima”, destacó un regidor.

Hasta el momento, el edil suplente Benjamín Hernández Lima no ha presentado ningún proyecto ante la contingencia, y no ha dotado de materiales de higiene a los catorce barrios del municipio, como gel antibacterial ni mucho menos cubrebocas, toda vez que se ha justificado “que no hay dinero en el municipio” puntualizó un inspector.