¡Fuerza estudiantil! Protestan 150 mil universitarios contra la inseguridad

Este jueves 5 de marzo, Puebla se convirtió en el escenario de la megamarcha estudiantil, movimiento que generó un impacto local y nacional, mismo que llevó como premisa principal el combate a la inseguridad y en la que, de acuerdo a los organizadores, hubo un estimado de 150 mil alumnos de alrededor de 80 universidades que en una sola voz clamaron justicia.

Al filo de las 6:00 horas un pequeño grupo de alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) se hizo presente en la 21 Sur y avenida Juárez, punto en el cual inició el recorrido.

El clima poblano los recibió durante las primeras horas del día con bajas temperaturas, pero su ánimo de exigencia sobrepasó cualquier circunstancia adversa durante el trayecto.

Al paso de los minutos, se fueron sumaron más alumnos quienes formaron contingentes cada vez más grandes, los cuales, se encargaron de revisar entre sí que los alumnos cumplieran con los protocolos de seguridad.

Además del ímpetu de lucha que los acompañaba, llevaron consigo algunas cartulinas y lonas en las que evidenciaban su hartazgo ante la ola de violencia e inseguridad en el estado que han vivido tanto ellos como otros de sus compañeros.

“Me quitaron a mis amigos”, “Quiero mi título, no un ataúd”, “Por los que no están, por los que no aparecen y por los que están”, “Pensé que matarse estudiando solo era en sentido figurado”, se leyó entre los centenares de pancartas que dieron muestra de la dolencia de los estudiantes.

Foto: Sandro Franco | El Sol de Puebla



EL RECORRIDO

La hora de inicio estaba programada a las 7:00 horas, pero los contingentes de las aproximadamente 80 universidades que participaron fueron tan nutridos que tuvieron que tomar más tiempo para organizarse.

Antes de dar el primer paso para la megamarcha estudiantil, los coordinadores de cada grupo universitario verificaron que los protocolos de seguridad estuvieran en orden.

Fue a las 8:30 horas que inició este movimiento de justicia que derivó del asesinato de tres alumnos de medicina, dos de UPAEP y uno de BUAP, así como de un chofer de UBER, hecho que a su vez tuvo como antecedente la muerte de otros alumnos a los que también recordaron en el recorrido.

Los nombres de los alumnos que fueron asesinados el pasado 23 de febrero en el municipio de Huejotzingo sonaron con fuerza durante el pase de lista que hicieron en repetidas ocasiones: ¡Ximena Quijano!, ¡presente!; José Antonio Parada, ¡presente!; Francisco Javier Tirado!, ¡presente!; ¡Josué Emmanuel Vital Castillo, ¡presente!, se escuchó en distintos puntos de las calles poblanas.

Las consignas de ¡Ni un estudiante menos, ni una bata menos! destacaron durante la megamarcha que duró alrededor de tres horas para finalizar en Casa Aguayo.

Tal y como lo indicaron en su protesta, no fueron uno, ni fueron dos, fueron miles de alumnos los que se sumaron en una misma voz para ser escuchados por la sociedad y principalmente por el gobierno a fin de dar justicia ante los asesinatos que han trastocado a la comunidad estudiantil.

Foto: Alland Jhonnathan | El Sol de Puebla



Los estudiantes ofrecieron disculpas a la sociedad “por las molestias que esto pudiera generar”, pero enfatizaron que tenían que alzar la voz porque los están matando.

Justamente este luto lo evidenciaron con banderas negras y el escudo mexicano en representación de nuestro país. A la par, la bandera de Colombia también se ondeó en cielo poblano en memoria de los dos alumnos de la UPAEP originarios de dicha nación y que se encontraban en el estado como parte de un intercambio estudiantil.

En tanto, los ciudadanos que vieron pasar a los alumnos, se acercaron para regalarles comida y agua, mientras que otros se sumaron con porras para darles ánimo y felicitarlos por considerarlos unos valientes que defienden la vida, la integridad y la paz, toda vez que la marcha se llevó en un ambiente respetuoso, pacífico y de solidaridad, en la que no hubo pintas, desmanes, ni la necesidad de que los negocios cerraran.

A la par, y sin quitarle protagonismo a los estudiantes, los rectores Emilio José Baños Ardavin (UPAEP), Alfonso Esparza Ortiz (BUAP), Mario Patrón Sánchez (IBERO), José Mata (Anáhuac), César Romero Reyes (UMAD) y Luis Ernesto Derbez Bautista (UDLAP), se integraron a cada uno de los contingentes para apoyar el movimiento de sus alumnos.

OCHENTA UNIVERSIDADES SE SOLIDARIZARON

Posterior a la marcha, los voceros de este movimiento aseguraron que, si bien no tenían el dato preciso, fueron alrededor de 150 mil alumnos de aproximadamente 80 universidades los que se unieron al llamado, entre ellas COMCIPE, UO, ENSFEP, CINEMA, ICI, ESCIHU, UE, ITP, UPPUE, UTP, BINE, UVP, AS MEDIA, ELP, IADEU, universidad Hispana, Universidad Alvart, Universidad Mesoamericana, Universidad La Salle, Universidad Alva Edison, Universidad del Valle de México y la Escuela Libre de derecho de Puebla.

SUSCRÍBETE A NUESTRO YOUTUBE