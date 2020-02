Frenan nuevas reglas de operación, recursos para municipios de Puebla

La presidenta y los presidentes municipales de Cuautlancingo, Coronango y San Pedro Cholula, María Guadalupe Daniel Hernández, Antonio Teutli Cuautle y Luis Alberto Arriaga Lila, respectivamente, coincidieron que las modificaciones celebradas en las reglas de operación para buscar recursos adicionales ante la Cámara de Diputados, porque ahora deben gestionarse en dependencias federales, los ha llevado a modificar planeaciones de obra pública y en algunos casos se han dejado de aterrizar proyectos por falta de presupuesto.

No obstante, manifestaron que en lo que va de sus administraciones, sus municipios han sido beneficiados con pocos apoyos financieros de esta índole, los cuales permitieron concretar programas de mejoramiento de vivienda y seguridad pública, principalmente.

Aunque refirieron que seguirán visitando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como otras dependencias de la Federación, que ahora representan las ventanillas de gestión, para solicitar más acciones de infraestructura en beneficio de sus representados, porque en este 2020, independientemente del escenario, invertirán en este rubro, de 20 millones de pesos hasta 80 millones de pesos.

Y también seguirán empleando parte de los impuestos recaudados para solventar obras públicas que son demandadas por los habitantes.

En lo referente al municipio de Cuautlancingo, la primera regidora, María Guadalupe Daniel Hernández, externó “como alcaldes nos toca gestionar y buscar recursos, me he acercado y llevado proyectos a ciertas dependencias y ciertos diputados, pero algo que hay que recordar, es que éstos últimos ya no tienen la facultad de bajar recursos para las presidencias, el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo ha dicho, pero uno no pierde nada con ir a tocar puertas, de manera directa y si no se ha dado, pues ni hablar, pero eso no quiere decir que haya marcha atrás, seguiremos presentando proyectos ante el Congreso local y el gobierno federal”.

Aceptó que Cuautlancingo ha obtenido pocos recursos extraordinarios y eso ha provocado que se dejan de realizar obras, y se prioricen otras que, si pueden ser costeadas, pues concluyó “en la administración pública, no hay recurso que alcance”.

CORONANGO

Por su parte, el presidente municipal de Coronango, Antonio Teutli Cuautle, sostuvo en torno al tema “se nos ha complicado la situación, sobre todo el tema de presupuesto, sin embargo, afortunadamente somos un gobierno eficiente y honesto, que además tiene la confianza de los ciudadanos, porque pagan sus impuestos y eso nos permite tener finanzas sanas para sacar todas las obras programadas en este año”.

Sin embargo, admitió que, en su trienio, se han dejado de ejecutar algunas acciones de infraestructura, aunque han sido mínimas.

SAN PEDRO CHOLULA

En lo correspondiente a la entidad administrativa de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila, al emitir su opinión, indicó “si hemos tenido algunos recursos adicionales, aunque por supuesto que para todos los municipios es un padecimiento buscar más presupuesto, porque de repente no sabemos que puerta tocar y también nos ha afectado la desaparición de algunos fondos que antes existían, pero ahora ya no existen porque había un tema de corrupción”.

Señaló que su administración etiquetó 80 millones de pesos para obra pública para tratar de cumplir con las demandas ciudadanas, pero se continúa acudiendo al gobierno estatal y federal para lograr más presupuesto.

Aunque puntualizó que el buen trabajo hecho por esta administración, la cual ha logrado que San Pedro Cholula sea el municipio más transparente, “nos abre las puertas” en muchos lugares para resultar favorecidos con más recursos financieros.

