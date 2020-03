Falta de seguridad pone en riesgo inversiones en Puebla: Canacintra

“Desde hace unos años, México está lastimado. Actualmente, tenemos altos índices de inseguridad”, pronunció el presidente del capítulo Puebla de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Gabriel Covarrubias Lomelí, quien advirtió que la carencia de seguridad y de certeza jurídica pone en riesgo empleos e inversiones.

En la toma de protesta de la mesa directiva 2020-2021 de la Canacintra, a la que acudió el líder nacional, Enoch Castellanos, el representante local de los industriales dijo que el trabajo de este sector es entregar productos de calidad y generar empleos con condiciones benéficas para el trabajador. No obstante, se han presentado condiciones adversas en los últimos años.

“Requerimos de las condiciones necesarias para poder operar de manera solvente, adecuada y segura. Capitales y empleos, están en riesgo, y tras de ello, hay familias y esperanzas por alcanzar: mejores condiciones de vida”, dijo Covarrubias, frente a servidores públicos emanados de los gobiernos de Morena.

El industrial afirmó que tanto él, como el resto de los empresarios ligados a este sector económico secundario, quieren seguir soñando y emprendiendo, pero es necesario hacerlo con garantías, como certeza jurídica y tranquilidad, estabilidad moral, política y social.

Agregó que, solamente teniendo estas garantías, será posible mantener los empleos y las inversiones, e incluso, esperar nuevas inyecciones de capital, tan necesarias en la situación actual de México.

El presidente de Canacintra dijo que no espera que las autoridades hagan todo el trabajo, pues los sectores de este gremio, están dispuestos a colaborar mediante lo que llamó “sinergias”.

Habrá que recordar que, los empresarios poblanos se han quejado de delitos que afectan directamente en los negocios, como el robo en carreteras de autotransporte, robo de vehículos y de autopartes, y atracos en las unidades económicas. No obstante, también han reprochado homicidios, feminicidios, robo en el transporte público, atracos a casa habitación, violación y violencia hacia la mujer, que afectan a toda la sociedad.

En la cena de gala de Canacintra, donde también se celebró el 77 aniversario de la cámara, Covarrubias pidió a los asistentes guardar un minuto de silencio por los 3 estudiantes asesinados en Huejotzingo, junto a un conductor de Uber. Éste es uno de los múltiples delitos que se han reportado recientemente en el estado.

En la vida no hay que esperar que pase la tormenta, mejor aprendamos a bailar bajo la lluviaresumió el industrial.

PREOCUPACIÓN SE EMPIEZA A MANIFESTAR MEDIANTE PROTESTAS

El presidente de Cancintra nacional, Enoch Castellanos, dijo que, si las autoridades no hacen el trabajo para solucionar asuntos como el de seguridad y la justicia, las autoridades podrían “salir por la puerta de atrás”, como pasó con un mandatario de los alrededores de Puebla.

Comentó que la inseguridad es preocupante porque, de cada 10 asesinatos, 9 quedan impunes. Por tanto, se debe atacar de forma integral, desde reforzando valores en familias, trabajando en la recomposición del tejido social y aplicando la cultura de la legalidad.

Dio como ejemplo de las manifestaciones contra la inacción hacia la inseguridad, las movilizaciones y marchas. Incluso, mencionó el paro nacional “un día sin nosotras”, que el sector transformación va a apoyar.

“Se puede protestar y no estar de acuerdo con el aborto, si así de decide. Se puede protestar y no estar de acuerdo con las ideologías de género (…) pero lo que no se puede apoyar es que sigan matando a las mujeres”, dijo.

SUSCRÍBETE A NUESTRO YOUTUBE