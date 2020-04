Falló la alerta de género en Puebla por falta de coordinación: especialista

Un vacío entre el gobierno del estado con los 50 municipios en los que se emitió la Alerta de Género, podrían ser alguno de los motivos de que en el primer año de la declaratoria los resultados fueran negativos en feminicidios y delitos sexuales relacionados principalmente en contra de mujeres, declaró Natali Arias Hernández, representante del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (Cafis).

En entrevista, la analista en temas de género declaró que, hubo algunos municipios que no tuvieron información oportuna para actuar y hasta esperaron las indicaciones del gobierno del estado.

“Los municipios desconocían el tema de la Violencia de Género y no conocían su función en esecontexto, muchos de estos no implementaron acciones porque estaban esperando que el Estado les dijera que hacer y al mismo tiempo, el Estado decía que son los municipios los que tenían que implementar sus acciones, porque técnicamente los municipios son autónomos. Entonces, hubo, en algunos municipios hubo un vacío complicado”, comentó.

Arias puso como ejemplo el municipio de Chiautla, donde explicó que este año encontraron el asesinato de una menor de edad con huellas de violencia y abuso físico, además de sexual.

El Sol de Puebla publicó este 13 de abril que los feminicidios, los casos de violencia familiar y delitos sexuales como la violación, abuso y hostigamiento (en su mayoría cometidos en contra de las mujeres) incrementaron en el último año en 44 de los 50 municipios de Puebla donde se declaró la Alerta de Violencia de Género.

Para el primer bimestre de este año, en el municipio de Chietla se han registrados dos casos de feminicidios, sin embargo, en 2018 y 2019, no hubo registros al respecto.

Natali Arias Hernández agregó que si bien el estado tenía la obligación de ir informando a los municipios, los presidentes municipales además tenían que asumir su responsabilidad.

En la gran mayoría de los municipios no hay presupuesto ni programas con perspectiva de género o prevención de la violencia. Es un tema que si le toca a los municipios Comentó

Arias comentó que otro factor que no ayudó es el ámbito político por los ex gobernadores que estuvieron en menos de un año: Antonio Gali, Martha Erika Alonso, Jesús Rodríguez Almeida, Pacheco Pulido y actualmente el mandatario, Miguel Barbosa Huerta.

Finalmente condenó que no se conozca el estatus oficial de los puntos que cumplió o no en la declaratoria de la Alerta de Género, pero el hecho que siga la declaratoria vigente implicaría que no están dándose los resultados adecuados.