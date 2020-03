Fallece poblano radicado en EU, familiares sospechan de Covid-19

Izúcar de Matamoros, Pue.- Un poblano radicado en Estados Unidos falleció hace un par de días, presuntamente, a causas del Coronavirus (COVID-19), se trata de Fernando N., originario de la comunidad de San Felipe Ayutla, perteneciente a Izúcar de Matamoros.

El deceso ha preocupado a familiares y vecinos, pues éste habría visitado el municipio hace un par de semanas por cuestiones de trabajo ya que se dedicaba a la paquetería.

Después de comunicar, en redes sociales, el fallecimiento de Fernando, familiares señalaron que a su regreso a Estados Unidos inició con los primeros síntomas del virus por lo que busco ayuda.

Al paso de los días, dicha información indica que el hombre fue ingresado a un hospital en Illinois, Estados Unidos porque presentaba síntomas de gripe, pero ya no fue dado de alta al sospecharse que portaba el virus Covid-19. A pesar de la intervención médica el hombre murió un par de días después.

El hecho fue confirmado a través de una cuenta oficial de un familiar del hoy finado en donde externaron el siguiente mensaje:

“Mi corazón está pesado. COVID19 no es broma. Estos últimos días hemos (vivido) una pesadilla para mi familia y para mí. Todos estamos bajo el clima, pero sobreviviendo en aislamiento. La generosidad de nuestros amigos y familiares es reconfortante. No va a tomar el dolor de perderlo. Perdimos uno bueno hoy, mi tío Nando. Pasó tan rápido. Esta no es una de esas estadísticas algo que pasó en China o Italia. No, este realmente llegó a casa. Mi corazón va con su esposa, mis primos, y mi propia familia. Sentimos esta pérdida”.

Hasta el cierre de edición, autoridades municipales encabezadas por Benjamín Hernández Lima no han comunicado este suceso, mientras que se desconoce cuántas personas tuvieron contacto con el hoy fallecido, de igual forma se desconoce si ya portaba el virus en su visita o si se contagio en su desplazamiento hacia los Estados Unidos.