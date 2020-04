¡Fake News! Mensaje de «multas» por no usar cubreboca en Puebla

Diversos usuarios reportaron en redes sociales y en grupos de whatsapp un mensaje en el que se advierte de una multa para aquellas personas que circulen en lugares públicos sin usar cubreboca, sin embargo, esto es totalmente falso.

Al respecto, el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla exhortó a la ciudadanía a no dejarse sorprender por este tipo de cadenas que se masifican sin cerciorarse del origen de la fuente, pues reiteró que es totalmente falso y no habrá sanciones para quienes decidan no utilizarlo.

“El decreto por el que se establece el uso obligatorio de cubreboca, mascarilla o cubierta facial no estipula sanción alguna”, se lee en lo publicado por este organismo.

“Es una medida de prevención para evitar contagios por el Covid-19 en espacios públicos”.

Además, la institución puso a disposición un número para los ciudadanos que tengan dudas al respecto del tema se comuniquen: 2223099099.

“(El cubrebocas) Quítenselo para comer, pero es una recomendación. Sí lo estamos haciendo nosotros, pero no vamos a imponer sanciones… es una labor de concientización diaria y disponer de los cubrebocas necesarios es una manera de incentivar su uso”, mencionó Barbosa durante su rueda de prensa matutina sobre el uso de esta mascarilla.

Sobre el tema, esta mañana el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, dijo que esta medida no tendrá sanción, simplemente se trata de una recomendación.