Evade Secretaría de Trabajo pago de prestaciones, media plantilla cobra por honorarios

Un grupo de mujeres de la Secretaría del Trabajo, exigieron que la dependencia, encargada de vigilar que se respeten los derechos laborales en el estado, les otorgue prestaciones de ley como el seguro social, ya que la mayoría trabaja por el régimen de honorarios y convierte en la dependencia estatal con el mayor porcentaje de trabajadores sin estos beneficios.

Esto durante la presentación del foro “Desafíos de las mujeres frente a los Derechos Laborales” que organizó la propia Secretaría del Trabajo y en el que participaron sus trabajadoras, quienes no dejaron pasar la oportunidad de pedir a las ponentes su intervención para que el Gobierno del Estado les garantice prestaciones de ley que actualmente no tienen.

De acuerdo con la Ley de Egresos 2020 del gobierno estatal, la Secretaría del Trabajo cuenta con un total de 216 plazas, de las cuales 113 son del régimen de honorarios, 84 es personal de confianza y solo 19 personal de base.

La activista encargada de organizar el foro, María Eugenia Ochoa García, reconoció que la falta de prestaciones laborales es un pendiente que no se incluyó en el Presupuesto de Egresos de este año.

El Gobierno había puesto por honorarios y listas de raya, que eso habla de una pauperización del empleo, del no respeto a los derechos laborales, entonces le preguntaban al secretario porque no se cumplían los derechos laborales y él entonces les dijo que no se cumple hoy por hoy porque quienes hicieron el presupuesto no tomaron en cuenta las prestaciones laborales de cada puesto de trabajo en cada secretaría

La también esposa del Secretario de Trabajo, Abelardo Cuéllar, informó que la dependencia trabaja en el diseño de un esquema de cooperativismo y señaló que la falta de garantías laborales es una herencia de gobiernos anteriores.

“Actualmente en la Secretaría se está planteando el cooperativismo como un medio alternativo de trabajo de organización económica para que se puedan unir todos estos derechos laborales desde otra forma económica, frente a un modelo neoliberal que nos ha dejado eso como herencia”.