Establecerán nuevo reglamento para antros y bares de San Andrés Cholula

Una nueva reglamentación, el Ayuntamiento de San Andrés Cholula fijará para normar los antros y bares, porque una vez que estos negocios regresen a operaciones, deberán respetar el horario de cierre que será determinado y los niveles de capacidad permitidos.

Así lo dio a conocer, el secretario de Gobernación municipio, Sergio Mirón Terrón, quien externó que se establecerán nuevas reglas, porque antes de la pandemia del Covid-19 se tenía un conglomeramiento brutal y eso “ya no se va a poder”.

Por lo que, anunció que cuando reactiven funciones los más de sesenta establecimientos de esta índole, – aunque no se tiene fecha tentativa- habrá más control en el número de personas que podrá permanecer en estos sitios y además todos deberán cerrar a la misma hora.

“Lo que estableció el gobierno del estado es que el 15 (junio) vamos a empezar a retomar los acontecimientos como eran antes de, me gustaría precisar, que entendamos, que no hay cura para el virus, el virus está y que yo disminuya la ola o el pico más alto, no quiere decir desaparezca, nos cambió la forma de vida, porque ahora hay patrones que no hacíamos y si nosotros regresamos a la nueva normalidad respetando las reglas, cuidando la distancia, usando cubrebocas, lavándonos las manos, usando caretas y no aglomerándonos en lugares, creo que vamos a poder controlarla, (…) pero qué va a pasar con aquellos lugares donde se concentra un gran número de personas, el gobernador fue claro, porque esos no van a entrar el próximo 15, quizá el 30, sino en agosto o septiembre”.

Mirón Terrón, manifestó que su área está pendiente del comportamiento de la emergencia sanitaria declarada en el municipio, por los brotes de coronavirus, porque, aunque ya hay planeaciones para reactivar la economía local, éstas pueden cambiar.