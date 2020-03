Es mamá y también policía, ella es Georgina Nava

Ser una mujer policía no es un trabajo fácil y cuando tienen hijos la labor se vuelve más complicada, ya que la mayor parte del tiempo deben estar sirviendo y ayudando a los ciudadanos. Sin embargo, Georgina Nava Carmona, ha sabido balancear sus actividades de policía de tránsito y sus horas como madre; incluso uno de sus hijos ha seguido sus pasos y actualmente es parte de la policía municipal.

Georgina tiene cinco hijos y se dio de alta en la Policía Municipal de Puebla el 16 de octubre del 2016, lleva aproximadamente tres años y medio laborando en la corporación y está muy orgullosa de trabajar en esta Secretaría.

Considera que lo más difícil de ser madre y elemento policiaco es abandonar a su familia, pero espera que sus niños en un futuro, entiendan que todo fue por ellos. “Lo más difícil es el descuidarlos, es complicado porque como mujer uno siempre busca con quien dejarlos, quien los cuide o quien les haga de comer cuando estás ausente. Soy madre soltera desde hace seis años y esto no dificultó más mi trabajo, al contrario, le puse más ganas para no descuidar mi responsabilidad”, compartió.

Para poder cumplir con su trabajo, su madre le ayudó un tiempo a cuidar a sus hijos y el día que descansa todo su tiempo es para ellos.

Durante todo este tiempo ha tenido que enfrentarse a situaciones difíciles y a eventos que la han fortalecido, también durante los últimos años ha notado que los ciudadanos ya no confían en la policía. No obstante, pidió que crean en ellos ya que hay elementos como ella que sólo buscan hacer el bien.

“Aquí en el trabajo vemos de todo, la ciudadanía como tal ya está muy renuente y ya estamos muy tachados de corruptos y de agresivos, nos dicen que somos poco intolerantes y la gente no nos recibe como antes, pero hay que saber como manejar esto y echarle ganas”, compartió.

Al preguntarle su opinión acerca del paro nacional por el Día de la Mujer #UnDíaSinNostras, Georgina Nava, aceptó que le gustaría mucho unirse porque tiene tres hijas y muchas mujeres en su familia. Sin embargo, como policía, su trabajo consiste en cuidar todos los días, la vida tanto de hombres como mujeres.

“Obviamente mi apoyo está con las mujeres porque soy mujer, pero no puedo descuidar mis actividades mi deber está con la ciudadanía (…) Aunque no me una estoy con ellas y creo que sigo siendo mujer en todos los sentidos, incluso mi hijo decidió por cuenta propia ingresar a la Academia de Desarrollo y Formación Inicial para seguir mis pasos”, relató.

Georgina pidió a todas sus compañeras no olvidar que el Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha de la mujer por su participación dentro de la sociedad y ellas como policías, están rompiendo paradigmas. “Espero que todas mis compañeras sigan orgullosas de pertenecer a la corporación, porque somos pocas las mujeres que nos atrevemos a afiliarnos a las fuerzas policiacas y tenemos que echarle ganas”, expresó.

Por su parte, su hijo Alexis Sebastián Lázaro, quien ya es policía preventivo confirmó que su madre es su ejemplo a seguir y sabe que en el Día de la Mujer se debe de dar a conocer su trabajo. “Estoy muy orgulloso de ella, es una excelente persona tanto en el ámbito familiar como laboral. Me ha demostrado que todo lo que se propone lo logra y estoy muy orgulloso de que ella me haya tocado como madre”, concluyó.