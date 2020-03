[Entrevista] Buscará Manzanilla participar en las elecciones de 2021

Fernando Manzanilla Prieto, diputado federal por la coalición “Juntos Haremos Historia”, expresó que le interesa competir por un cargo de elección popular en el 2021 y pretende hacerlo bajo la misma alianza, con el apoyo de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); aunque dijo no estar casado con partido político alguno.

El legislador y ex titular de la Secretaría de Gobernación, mencionó que no tiene intenciones de abandonar la coalición conformada en el 2018 por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el extinto Partido Encuentro Social (PES); esto únicamente sucedería si estuviera molesto o decepcionado por algunas decisiones que se tomen desde las fuerzas políticas.

En entrevista con El Sol de Puebla, Manzanilla Prieto manifestó que no tiene una relación estrecha con el gobernador Miguel Barbosa Huerta, pero en su momento fue una de las personas más leales en términos políticos, incluso después de perder la impugnación promovida en 2018, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró ganadora de la contienda a Martha Erika Alonso Hidalgo.

Para el ex funcionario estatal, el mismo desgaste de gobierno llevará a Morena y su eventual coalición a perder espacios para el 2021, no obstante, mantendrá la fuerza y los ideales bajo los que fue creado, en el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

VA A VER PARA QUÉ COMPITE

Tras su salida como secretario de Gobernación en Puebla, Fernando Manzanilla informó que pretende recorrer el estado y trabajar en su distrito y el interior de la entidad escuchando a la gente e interactuando. Tiene un interés político, pero todavía no define para qué cargo.

Si me dices ¿tienes un interés político?, sí. Si me dices ¿quieres seguir creciendo?, sí. Si me dices ¿quieres ser candidato para el 21? vamos a ver, eso sí no te lo puedo contestar, vamos a ver comentó.

Además, no descartó reelegirse como diputado federal, pues aseguró que en 2018 fue el más votado en la capital y el más votado en la entidad. Así como no descartó este cargo, tampoco competir por la alcaldía. Pero en todos los escenarios, será si se dan las circunstancias.

Yo no me partidizo, no soy una persona que se case y diga, este es mi partido, yo no soy así, no pienso así. En el caso del 21, en principio no tengo un interés ni ha cruzado por mi mente jugar por una coalición distinta a la coalición Juntos Haremos Historia, tendría que estar muy molesto o decepcionado de muchas cosas que se hicieran para tomar esa decisión, en principio no lo veo, tampoco soy un autómata o un borrego, que alguien diga, vas a hacer esto y ahí voy, tengo que ser autocritico, lo he demostrado en distintos momentos de mi vida política señaló.







FUI LEAL A BARBOSA

Fernando Manzanilla recordó que, con Miguel Barbosa, vivió épocas intensas por la elección del 2018, luego la impugnación de esos comicios, así como el nuevo proceso derivado de la muerte de la gobernadora Martha Erika Alonso a tan sólo 10 días de asumir el cargo; y la relación con el ahora mandatario fue de aliados.

Aun con la percepción generada sobre un rompimiento entre Miguel Barbosa y Fernando Manzanilla, éste dijo que si bien puede haber gente que “lanza ciertos mensajes”, no se trata del propio gobernador, quien tiene su respeto, aprecio y la intención de llevar una relación constructiva.

En términos de lealtad te diría que pues, yo fui una gente cercana, con una relación muy estrecha y de muchísimas pruebas de lealtad a lo largo de mucho tiempo con el hoy gobernador Barbosa, incluso cuando él pierde la impugnación ante el Tribunal Electoral, mucha gente en ese momento se alejó, en mi caso yo soy una gente de palabra y siempre me mantuve cerca aseguró.

En su opinión, más allá de las situaciones políticas, en la función pública se deben reconocer los resultados y eso es lo que requiere el Ejecutivo de los integrantes de su gabinete.

ESPERA DEMOCRACIA EN MORENA

Manzanilla Prieto resaltó que, en el pasado, Rafael Moreno Valle y sus antecesores priistas tomaban el 80 o 90 por ciento de las decisiones electorales y confió en que en Morena no suceda lo mismo, esto luego de la línea que ha dado Andrés Manuel López Obrador para impedir la injerencia de funcionarios en los procesos comiciales.

De este modo, señaló que Morena es un movimiento distinto que no replicará esos vicios, en los que el gobernador “ponía y quitaba”, pero consideró que Miguel Barbosa no tendrá interés de hacerlo.

Asimismo, mencionó que Morena no competirá en las mismas condiciones que el 2018 y podría conseguir hasta 250 diputados federales, menos de los obtenidos en la pasada elección nacional, por el hecho de no tener en la boleta a López Obrador, a esto se sumará el desgaste de gobierno y la baja en la popularidad del mandatario.

En el caso concreto de la capital, opinó que se ve complicado retenerla en la elección del 2018, por la tendencia del voto antisistema e incluso antigobierno de los electores, pero no es una tarea imposible.

Manzanilla también consideró que la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera es una persona de buena fe, sin experiencia en el servicio público pero con el interés de hacer su mejor tarea; asimismo, expuso que el gobernador Miguel Barbosa está convencido de efectuar un buen gobierno “hay colaboradores que lo ayudad y otros que no tanto”, pero está metido en asuntos de importancia como el de seguridad.