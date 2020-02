Entre protestas, consuma Congreso unción de Higuera para la FGE

La creciente indignación por los homicidios de tres estudiantes de medicina y un conductor de Uber opacó la designación de Gilberto Higuera Bernal como nuevo titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien rindió protesta en medio de manifestaciones de universitarios, colectivos de personas desaparecidas y advertencias de impugnación contra un proceso que fue cuestionado por uno de los aspirantes.

Sin sorpresas, Higuera Bernal recibió el voto a favor de 38 de los 39 diputados presentes al momento de votación, con lo que se obtuvo la mayoría calificada que exige la ley y que representa el voto de las dos terceras partes de los legisladores.

La aspirante Maricela Pichón Acevedo obtuvo un voto a favor, mientras que Guadalupe González Vargas no consiguió ningún respaldo. Los diputados que no estuvieron presentes al momento de la votación fue José Juan Espinosa Torres, del PT; y Arturo de Rosas, de Morena.

Aunque fue votación secreta, los números obtenidos por el nuevo Fiscal revelan que contó con el respaldo de los partidos de oposición, encabezados por los grupos legislativo del PRI y el PAN, a excepción de la diputada Rocío García Olmedo, quien se presume fue la única que votó por la aspirante Maricela Pichón Acevedo.

La verdadera comparecencia de Higuera Bernal fue un par de horas antes de llegar al Congreso, cuando rindió un informe ante los medios de comunicación sobre los avances en la investigación del asesinato de tres estudiantes de medicina, dos de ellos colombianos, y un conductor de Uber, pues en el Congreso fue ligeramente cuestionado sobre el tema.

UNIVERSITARIOS ROBAN ATENCIÓN DE COMPARECENCIAS

Un nutrido contingente de estudiantes de medicina de la BUAP y de UPAEP robaron la atención de los medios de comunicación y de los propios diputados de todos los partidos durante las comparecencias, pues lo primero en ese momento la prioridad fue dar atención a sus demandas.

El aspirante que en ese momento comparecía ante el Pleno, Guadalupe González Vargas, se quedó solo cuando diputados de todos los partidos decidieron salirse de la sesión para escuchar a los universitarios.

Gustosos, los legisladores escucharon los reclamos de los estudiantes y el llamado a ponerse a trabajar que hicieron al gobernador, Luis Miguel Barbosa, y de la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco. En respuesta, el Congreso ofreció una reunión con la presencia de los Secretarios de Seguridad Pública estatal, Idelfonso Amézaga, y de la capital, Lourdes Rosales.

NO DESCARTAN IMPUGNACIÓN

Con la “espada desenvainada”, el aspirante Guadalupe González Vargas no dudó en abrir su comparecencia con críticas al actuar de la FGE, al señalar que existe un fracaso en las investigaciones realizadas por el organismo, encabezado por su contrincante en ese momento.

También usó parte de su presentación para revelar que actualmente no cuenta con certificación en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero no es impedimento para descartarlo porque la convocatoria establece que dicho requisito se debe cumplir después de que sea electo, por lo que al final declaró en entrevista que no descartaba la impugnación del proceso.

Esto derivó en un debate con la diputada del PT y presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, María del Carmen Cabrera Camacho, encargada de emitir la convocatoria, pues afirmó que sí es un requisito para ser designado titular de la FGE.

Este argumento fue aprovechado por el diputado del PT, José Juan Espinosa, quien pidió copia de la versión estenográfica de lo que dijo su compañera, pues de no cumplir con los requisitos, el Congreso cometió una equivocación al aceptar su perfil como uno de los 13 aspirantes que enviaron al gobernador, quien también habría incurrido en un error al regresarlo como parte de la terna sin cumplir con los requisitos.

DÍA DE CAMPO PARA HIGUERA

Aunque afuera y dentro del Congreso todo eran reclamos de la comunidad universitaria, durante su comparecencia Higuera Bernal fue cuestionado ligeramente sobre el tema y se limitó a responder que resolverá el caso de los tres estudiantes asesinados conforme a derecho y no por presiones mediáticas.

“Mi compromiso es hacer eso, pero también atender todos los casos, la misión tiene que ser atender todos los casos con la mayor eficiencia posible y la misión tiene que ser resolverlos conforme a derecho y no por presiones o por inducciones”.

También presentó su proyecto en la FGE, que principalmente consistió en incrementar en un 30 por ciento el personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), cambiar su imagen institucional y crear 25 unidades especializadas para la investigación de delitos.

Reconoció que es atípico que en Puebla el segundo, tercer y cuarto delito de mayor incidencia sean la violencia familiar, las lesiones dolosas y las amenazas, por lo que es necesario renovar la estructura de la FGE y su forma de operación.

