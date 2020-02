[En Vivo] «Ya no más hermanas mías», exclaman mujeres en marcha contra los feminicidios

Decenas de mujer marchan al zócalo de la ciudad para exigir alto al asesinato de féminas y un freno a la violencia contra ellas.

En los últimos días, el país ha estado envuelto en el asesinato de Ingrid, una joven poblana de 25 años de edad, que murió a manos de su pareja sentimental en la Ciudad de México, así como el homicidio de Fátima, una menor de 7 años que tras ser abusada sexualmente, fue abandonada en bolsas negras en una colonia de la Ciudad de México.

«Ya no más hermanas mías», es parte de las consignas que lanzan las mujeres durante la marcha contra los feminicidios que partió del Paseo Bravo al Zócalo de la Ciudad.

Con fotografía en manos, recordaron a quienes han muerto en los primeros meses del años, por lo que exigieron justicia para ellas.

Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan.

