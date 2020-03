En riesgo, uno de cada tres empleos en Puebla por coronavirus

Uno de cada tres empleos registrados en la entidad se encuentran en riesgo a causa de la llegada del coronavirus a Puebla, pues este es el porcentaje de trabajadores en el Sector Informal que reporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y de acuerdo con especialistas, el sector que resentirá primero el impacto económico del virus Covid-19.

De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), hasta el cuarto trimestre de 2019, Puebla cuenta con una fuerza laboral activa de 2 millones 878 mil 209 personas, de las cuales el 31.3 por ciento trabaja en el Sector Informal, lo que representa un universo de 900 mil 879 trabajadores.

La semana pasada, el Director de la Facultad de Comercio y Estrategia Internacional de la UPAEP, Juan Carlos Botello Osorio, advirtió que los comerciantes informales serán los primeros en resentir el impacto económico del coronavirus, debido a que dependen de un ingreso diario.

Este escenario ya se vive entre los comerciantes informales, quienes reportan una caída en sus ventas de más del 50 por ciento en los últimos días en el primer cuadro de la ciudad, a pesar de ser una de las zonas más transitadas a pesar de la contingencia.

SI NO NOS MATA LA ENFERMEDAD, NOS MATA LA ECONOMÍA

Para Sara García, vendedora de chicharrones en el Centro Histórico, el impacto económico de este nuevo virus puede ser más fuerte que el de salud, pues afirmó: “Si no nos mata la enfermedad, nos va a matar la economía”.

Sara porta su gel y cubrebocas en cumplimiento a las medidas de prevención que recomendó la Secretaría de Salud federal, sin embargo, esto no ha evitado que sus ventas bajen en los últimos días, pues pasó de vender 200 pesos diarios a solo 50 pesos.

Algo similar padece Rogelio Flores, vendedor de nieves desde 1975 en la zona del Edificio Carolino de la BUAP, quien dijo que nunca antes había enfrentado una situación así, ni siquiera con la influenza de 2009 o el sismo de 2017.

Ante la escasez de cubrebocas, Rogelio improvisa con una bufanda y porta un gel anti bacterial a la espera de que la gente sienta confianza de adquirir su producto.

ANALIZAN PEDIR CONDONACIÓN DE PERMISOS

La escasez de clientes han llevado a los boleros que trabajan en el zócalo de la ciudad a pedir al Ayuntamiento de Puebla que se condone el pago de permisos durante este mes, en lo qué pasa la contingencia.

Así lo relató Salvador, bolero que depende de ese ingreso para mantener a su familia y quien dijo estar preocupado por lo que ocurra en los próximos días, pues reconoció que ya no ve tanta gente como en otros días.

“Pagamos permisos también, pero no creo que nos vayan a decir que está bien que no paguen, siempre tenemos que pagar. Lo que estamos pensando con todos los globeros y los que trabajan acá es ver qué va a suceder, si nos dejan trabajar con mucho gusto vamos a trabajar, si nos dicen que este mes no se va a pagar, pues con mucho gusto”.

Ese mismo temor tienen Guadalupe y Gerardo, vendedores de globos y juguetes, quienes coinciden en que las ventas bajaron más del 50 por ciento y no tienen ningún plan para sobrevivir económicamente en caso de que las ventas colapsen en su totalidad.