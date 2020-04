“En Puebla también hace aire”, así le pide Barbosa a Gatell  enviar apoyos

El gobernador Luis Miguel Barbosa pidió al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, que mandé apoyo y que recuerde que en Puebla “también hace aire”, pues refirió que el gobierno del estado atiende el 70 por ciento de la población en hospitales y el 30 por ciento la asiste el IMSS, ISSSTE e ISSSTEP y hospitales privados.

En conferencia de prensa vía internet para reportar sobre el coronavirus, el mandatario informó que el secretario de Salud, Jorge Humberto Uribe Téllez, se pondrá en contacto con el subsecretario López-Gatell para abordar el tema de que Puebla debería declarar la fase 3 de la pandemia, aunque aclaró que el número de infectados en la entidad es bajo.

“Una petición para Hugo López-Gatell, que nos mande apoyito, que ya nos manden, verdad que sí, valdría la pena verdad, que recuerden que en Puebla también hace aire”, dijo al recordar que el gobierno federal solo envió dos cajas con 2 mil cubre bocas.

En ese sentido aseguró que su administración ya compró medio millón de mascarillas y que adquirirá millones más de estos insumos que se están produciendo.

ATENDER A ENFERMOS CUESTA ENTRE 60 MIL Y 82 MIL PESOS

Respecto a lo que cuesta atender enfermos de coronavirus en los Servicios de Salud del Estado de Puebla, el secretario de Salud, Jorge Humberto Uribe detalló que una consulta cuesta 700 pesos y cuando el paciente se encuentra hospitalizado el precio es de 64 mil pesos diarios sin terapia intensiva y 82 mil pesos al día con terapia, medicamentos y cama.

“Es el costo que el gobierno del estado tiene que subsidiar para poder mantener en sus hospitales a las personas que están en esos tres niveles”, agregó Barbosa.

DELEGADA DEL IMSS NO ESTÁ DE VACACIONES

Por otra parte, el gobernador aseguró que la delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), María Aurora Treviño García, se encuentra en Puebla y no de vacaciones en Monterrey de donde es originaria, a quien pidió informar sobre lo que ocurre en los hospitales que están a cargo de la federación como el de San José donde ayer hubo protesta.

Barbosa refirió que la noche del martes 14 de abril se reunió con directivos del IMSS, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los poderes del Estado de Puebla (Issstep) y este miércoles se prevé un encuentro con hospitales privados.

“Claro que me comentaron de la protesta que hicieron en San José, no es un hospital Covid-19, es de especialidades, reclamaban material que se utiliza para protecciones para tratar enfermos de coronavirus (pero) ahí no se tratan enfermos Covid, sino oncológicos”, dijo.

Según Miguel Barbosa, un líder de sindicalizados fue el responsable de provocar la protesta debido a que no pudo ser dirigente de la sección.