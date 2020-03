En paro activo 83 unidades de la Secretaría de Salud de Puebla en plena emergencia por coronavirus

Falta de insumos básicos como cubrebocas y sanitas, e incluso de equipo especializado para hacer frente al Covid-19 (coronavirus), fue el motivo por el que trabajadores de las 83 unidades médicas pertenecientes a la Secretaría de Salud del estado decidieron emprender este lunes un paro activo en cada uno de los centros de trabajo.

Este movimiento, que tuvo como punto de inicio el Hospital General del Norte, se replicó en los demás nosocomios y unidades médicas donde aseguran, la situación es la misma.

Con evidente molestia, médicos alzaron la voz para exigirle al sindicato que atienda sus demandas y este, a su vez, le haga llegar a los directivos de la Secretaría de Salud y al gobernador las deficiencias en las que tienen que laborar.

“Queremos ver soluciones tangibles. Aquí no han llegado cubrebocas, no han llegado trajes, no han llegado googles, no tenemos botas, no tenemos sanitas para secarnos las manos como lo marcan las normas de higiene”, hizo frente uno de los médicos a representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) Sección. 25.

El médico que se unió a la protesta enfatizó que esta problemática no es nueva, pues le recordó que llevan más de un año con esta falta de insumos.

“Lo tienen reportado desde hace un año. Usted está para defendernos, no está para reclamar y pedir, sino para exigirle (a la Secretaría), y si no se cumple, pues a parar los hospitales hasta que nos den los materiales para trabajar, no estamos para estar jugando”, enfatizó.