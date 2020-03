En junio y julio, el pico más agudo de coronavirus en Puebla: experta

Se prevé que entre junio y julio Puebla alcance el pico más agudo de contagios por coronavirus, aseguró María del Rocío Baños Lara, directora del Centro de Investigación Oncológica UNE-UPAEP y maestra en Ciencias Microbiológicas.

En conferencia de prensa, la especialista abordó el desarrollo y la composición del Covid-19 donde detalló que, a nivel nacional, el comportamiento de este virus ha ido en aumento, tan solo en los últimos tres días los casos positivos en el país han crecido un 50 por ciento, los casos sospechosos se han duplicado y el número de decesos se ha triplicado.

Indicó que, tal y como se prevé en el panorama nacional, en Puebla se estima que entre junio y julio se alcancen las cifras más altas de contagio y consideró que, si los ciudadanos acatan las medidas de salud como el lavado de manos y el aislamiento se evitará la diseminación del virus.

Cuando se le preguntó si México está preparado para hacer frente a una Fase 3 por contingencia de coronavirus, consideró que sí, pero reiteró que se requiere del apoyo de las personas.

“Todas las medidas de contención que estamos haciendo en este momento nos hace pensar que si vamos a llegar con preparación, siempre y cuando escuchemos las recomendaciones que se nos están haciendo”, indicó.

Insistió en que el aislamiento y distanciamiento social es muy importante. “Si evito estar en contacto con otras personas evitaré contagiarme y, lo más importante, puede ser que me contagie, que a mí no me pase nada, pero estoy en posibilidad de estar diseminando el virus”, agregó.

Precisó que de acuerdo a lo observado en otros países se espera que 70 de cada 100 pacientes se enfermen sintomática o asintomáticamente; de estos 70, el 20 por ciento desarrollará una enfermedad que será leve en un 80 por ciento y el 20 restante requerirá hospitalización, es decir, que 3 de cada 100 pacientes requerirán hospitalización por Covid-19.