Eduardo Covián, integrante del G7, se suma al equipo de Claudia Rivera

El Ayuntamiento de Puebla avaló que el regidor Eduardo Covián Carrizales tome una licencia a su cargo, para que este domingo 16 de febrero entre como encargado de despacho de la Secretaría de Movilidad Municipal. En su lugar se quedará Jorge Othón Chávez Palma.

Al inicio de la Sesión de Cabildo, la secretaria general del Ayuntamiento, Liza Aceves anunció que se iba a agregar un punto general en el que Eduardo Covián Carrizales, pediría licencia. Posteriormente el regidor Edson Cortés confirmó que el regidor pediría este permiso para convertirse en el encargado de despacho de la SEMOVI.

Mucho antes de que se llegara a la votación de dicho punto general, el regidor morenista Roberto Elí Esponda pidió la palabra, y exhortó a Covián Carrizales, quedarse con su cargo, ya que la Secretaría que encabezaba Alejandra Rubio Acle, tenía muchos problemas e irregularidades, pero Covián no avocó a su alusión personal.

En el momento de la discusión, la regidora Rosa Márquez dijo que el cargo de regidor era irrenunciable, pero que respetaría la decisión; de igual modo, el regidor Luis González Acosta mencionó que sería respetuoso pero que creía que el tema era delicado. “Más allá de que si se aprueba o no se aprueba, quiero comentar el fondo, es una decisión respetable y seguramente estuvo consensuada con la presidenta Claudia Rivera, sin embargo, me parece delicado porque en todo el proceso no ha quedado claro ni transparente, en específico de los bolardos, es delicado”, opinó González Acosta.

En su participación, Luz Rosillo externó que era una falta de respeto que le hayan tomado fotos al regidor suplente, Jorge Othón, sin que previamente se votara la licencia. Mientras que el panista Enrique Guevara sugirió que el nuevo regidor que iba a entrar en lugar de Covián Carrizales, no se quedará en las mismas comisiones y, advirtió, que en la próxima Sesión de Cabildo se definirán sus participaciones. Empero, fue desechada.

Fue así que, con 17 votos a favor y seis abstenciones, el Ayuntamiento avaló la licencia, y de manera inmediata se tomó protesta a Chávez Palma, quien aprovechó para mencionar que no pertenecía y no pertenecerá a ningún grupo formado por regidores o partidos políticos.

Al finalizar la sesión, Covián Carrizales negó haberse vendido a cambio de ser encargado de despacho de la Secretaría de Movilidad, también rechazó haber defraudado al grupo G7, y aseguró que su primera tarea será transparentar el proyecto que avale la instalación de bolardos.

“Esta es una decisión particular para estar enfrente de un tema que para mí es toral, que es el tema de una movilidad urbana sustentable para todos los poblanos. Entonces esta decisión como encargado de despacho es para darle un realce a esta dependencia (…) no me vendí para estar al frente de la Secretaría, este tema me va a costar mucho trabajo y mucho más esfuerzo, no hay traición al G7”, concluyó.

