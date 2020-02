Divide al Congreso huelga de mujeres por feminicidios 

Las diputadas de los grupos legislativos del PRI y del PAN se sumarán al paro nacional de mujeres el próximo 9 de marzo, mientras que diputadas de Morena y Encuentro Social manifestaron opiniones divididas, aunque la mayoría dijo que no se sumarán porque ya tienen programadas actividades en favor de las mujeres para esos días.

La diputada de Morena, Vianey García Romero, señaló que en las primeras semanas de marzo tiene programadas actividades en favor de las mujeres, por lo que no participará en la huelga que se está promoviendo a nivel nacional para condenar la ola de feminicidios en el país.

“No hay una postura de Morena, no hemos platicado como diputadas, sin embargo, respeto todas las formas de manifestación de quienes exigen justicia, sin embargo, yo no me sumaré al tema del paro. Creo que desde nuestra posición lo importante es poder accionar y que el enojo se convierta en legislaciones, en políticas públicas de las mujeres. Yo no creo que, desde la posición que estamos ahora, podamos darnos ese lujo de parar sino todo lo contrario”.

En ese mismo sentido se pronunció la diputada de Encuentro Social, Nora Merino Escamilla, al señalar que trabajará normalmente y solo vestirá de morado en solidaridad con el movimiento.

“Como diputada tengo que cumplir con mis obligaciones y estaré asistiendo en tiempo y forma, pero claro que estaré de morado, estaré haciendo un llamado importante para que nos sumemos, para que nos visibilicemos y que podamos ser incómodas vamos a estar levantando la voz”.

En contraste, la diputada de Morena, Estefanía Rodríguez, anunció que sí participará con el objetivo de visibilizar a las mujeres, aunque manifestó respeto a sus compañeras que no lo harán.

“Es a título personal, cada quien al final está tomando sus determinaciones y sus decisiones, tengo entendido que algunas lo van a visibilizar de otra manera como vistiéndose de morado o con alguna otra acción, pero sí tenemos que unirnos”.

PIDE PRI A CONGRESO PERMISO A TRABAJADORAS QUE QUIERAN FALTAR

Tras confirmar que sí participará en la huelga del próximo 9 de marzo, la diputada del PRI, Rocío García Olmedo, informó que ya presentó un oficio dirigido al presidente de la Junta de Gobierno, Gabriel Biestro Medinilla, para que otorgue permiso a las trabajadoras del Poder Legislativo que quieran ausentarse.

“Ya le presenté al diputado Biestro, en mi calidad de presidenta de la Comisión de Igualdad, un escrito para que se solidarice con el personal femenino de la estructura orgánica y con el personal femenino de la estructura legislativa del Congreso y les permitan, sin ningún agravio posterior, ningún descuento de su salario, no llegar a trabajar”.

Lamentó que las diputadas de la Cuarta Transformación no se sumen a este paro de labores, pues afirmó que no se trata de un acto político y consideró que exhibirían insensibilidad al problema de la violencia contra las mujeres.

“Lo veo muy mal porque este movimiento no tiene colores y se ha dejado muy claro en toda la promoción que se ha hecho de ello, esto tiene que ver porque nos están matando, nos están violentando y si ellas no se suman estarán mostrando una falta de sensibilidad total”.

Sin mayor pronunciamiento, el equipo de la diputada del PAN, Mónica Rodríguez Della Vecchia, también confirmó su participación en el paro de labores.

