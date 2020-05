Disminuyen usuarios de transporte público en la zona norte de Puebla

Conductores de diversas rutas de transporte público del norte de la ciudad de Puebla mostraron incertidumbre ante la baja de pasajeros en los últimos días donde externaron la preocupación ya que en cada “viaje” que realizan entre bases hay ocasiones donde no pasan de 10 pasajeros.

En un recorrido que El Sol de Puebla efectuó en las zonas de Plaza San Pedro, CAPU, Mercado Hidalgo, calles aledañas a la China Poblana y el bulevar 5 de Mayo, se pudo constatar que son pocas las unidades de transporte público que ocupan pocos asientos, de hecho, impensable que pasajeros vayan a pie en alguna de las rutas como bulevar CU, 38, 38 A, 46, Perimetral, “los morados”, entre otros.

“Mire como va la unidad, no llevo un solo pasajero, hasta apenas aquí en el Mercado Hidalgo voy a subir a dos pasajeros del tramo de la CAPU hasta acá y todavía en redes sociales escriben que vamos llenos y no se que tantas cosas, no es justo, esto no está pegando con todo “, dijo un chófer de la ruta bulevar Ciudad Universitaria.

Microbuses y minivanes de otras rutas, inclusive, aquellas foráneas con destino a municipios de Tlaxcala deben aguardar durante más de 10 minutos para salir a dar su recorrido ya que siquiera se ocupan a la mitad del número de asientos totales, situación que en descargo, evita los problemas de la sana distancia ante estos tiempos de Coronavirus.

Al paso de las horas, alrededor de las 3 de la tarde, la salida de trabajos y oficinas, ni siquiera el transporte público tiene sus asientos ocupados, a lo máximo, 20 lugares son los ocupados, situación que confiesan los choferes, tiempo atrás era inimaginable.

Otro lugar donde se realizó un recorrido es el Mercado Morelos donde la situación no es diferente pese a que el flujo de personas es mayor, pero la confianza de subir al transporte público no es el mejor por el temor de contraer el Covid-19.