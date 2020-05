Discrepan gobiernos sobre reactivación, pretende Puebla presentar su propio «Semáforo Covid»

El gobierno del estado de Puebla presentará este miércoles el “Semáforo Covid” que tendrá los indicadores de la pandemia por región, con base en este, se planteará el regreso paulatino a las actividades económicas a partir de la tercera semana de junio, para tener al menos tres semanas de control de la pandemia, anunció el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Aunque reconoció que la federación “ya asumió la rigidez” para definir un semáforo que será rector de la reactivación económica a nivel nacional, el mandatario señaló que presentará su propia clasificación, ya que no todas las regiones de la entidad tienen el mismo nivel de contagio de Covid-19. Estas declaraciones, surgieron antes del pronunciamiento de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

“Mañana (miércoles) también vamos a presentar el semáforo poblano, que no es porque sustituya al semáforo federal, porque la federación ya asumió la rigidez de decir, son atribuciones de la federación, y sí lo son, pero no puede estar un estado sólo en un color, cuando el 74, 75 por ciento o más porcentaje del contagio está en un solo municipio, el de Puebla y todos los demás municipios no tienen ese porcentaje de contagio”, anunció.

La propuesta para el regreso a la normalidad con base en el “Semáforo Covid” contemplará la reanudación paulatina de actividades productivas y económicas, el retiro del programa “Hoy no circula” porque ya cumplió con su objetivo, así como medidas de protección para la ciudadanía ante el incremento de la movilidad que habrá.

Hoy no hay condiciones y puede ser que cuando termine la segunda semana de junio tampoco haya condiciones, pero tenemos que prepararnos para el regreso paulatino y regionalizado de las actividades productivas Dijo

Miguel Barbosa señaló que muchas empresas, sin particularizar en alguna, han advertido que regresarán a sus actividades con o sin decreto de la administración, sin embargo, reiteró que no hay condiciones para la reanudación.

Por otra parte, el gobernador reconoció la responsabilidad de las empresas que han mantenido parada a su planta, en particular a Volkswagen y Audi a quienes envió una carta para avalar sus parámetros de seguridad, que son del más alto nivel, pero lo que se tiene que revisar es el entorno social, no la dinámica laboral al interior de la empresa.

“Lo que emití es un decreto donde sólo establecí que no hay condiciones en Puebla para el regreso de la industria automotriz y de la industria de la construcción, eso es lo que dije, no establecí sanciones ni prohibí, yo no prohibí y si una empresa cualquiera que sea quiere ir a tribunales, es su derecho, yo soy respetuoso del Estado de Derecho”, afirmó.

En cuanto a temas económicos, el gobernador también resaltó que la administración tiene estudios que apuntan a una baja recaudación, lo que impactará en la situación del estado al cierre del año, para mitigar esas afectaciones, se tomarán medidas que se anunciarán en su momento.