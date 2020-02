Detectan taxistas 20 puntos rojos para ofrecer sus servicios en Puebla

Trabajadores del volante como taxis y plataformas digitales como UBER aseguraron que cada vez hay más puntos rojos de inseguridad en la capital poblana para ofrecer sus servicios, incluso, reconocieron que en varias ocasiones les han negado a los usuarios el traslado a ciertas colonias ante las malas experiencias que han tenido.

Mediante un ejercicio realizado por El Sol de Puebla, se entrevistó a un grupo de conductores de taxi y plataformas digitales para preguntarles cuáles son los puntos donde han detectado más casos de agresiones y la mayoría coincidió en al menos 20 puntos en los que sobresalieron Cuautlancingo, San Miguel Xoxtla, Misiones de San Francisco, Sanctorum y Romero Vargas.

Aunque todos fueron entrevistados de manera separada, llegaron a la conclusión de que colonias como Bosques de San Sebastián, Balcones del Sur, Agua Santa, San Pablo Xochimehuacán, Santa María, Barrio de Santiago, San Manuel, San Felipe Hueyotlipan, La Libertad, Guadalupe Hidalgo, Santa Cruz Buenavista y San Jerónimo Caleras también se han visto marcadas por la delincuencia.

“La mayoría se han convertido en puntos rojos como San Pablo del Monte, San Pablo Xochimehuacan, Cuautlancingo, San Ramón, Lomas de San Miguel y así me puedo seguir con una lista grande en la que se han registrado asaltos a las unidades”, comentó Ángel quien desde hace tres años se dedica al ramo del transporte público.

Indicó que la zona denominada como Triángulo Rojo fue uno de los primeros puntos que empezaron a evitar y aunque muchos usuarios se quejaron, prefirieron hacerlo con el fin de proteger su integridad.

“Muchos de nosotros evitamos esas zonas. En el día se ofrece el servicio, pero llegada la noche ya no se lleva a los usuarios. Hemos recibido quejas porque evidentemente no todos son ladrones, pero la mayoría preferimos evitar la zona para no ser asaltados”, destacó.

NO SIENTEN RESPALDO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES

Por su parte Raymundo, quien ofrece el servicio desde una plataforma digital consideró que el gobierno necesita reforzar las medidas de seguridad para todos los ciudadanos y en este caso, para aquellos que ofrecen el servicio de trasportación.

Sugirió que una línea activa de emergencia sería funcional pues de esta manera podrían recibir auxilio inmediato en caso de algún percance

“Las instituciones deben garantizar la seguridad de todos. Aunque nosotros tratamos de apoyarnos entre compañeros no es suficiente. Las plataformas también deben garantizar la seguridad de nosotros como prestadores de servicio y ofrecer monitoreo”, compartió.

El señor Andrés que durante 20 años ha estado en servicio de taxi lamentó que siempre estén a la expectativa y con temor de que algo le pueda suceder, por lo que hizo énfasis que diariamente salen en busca de llevar el sustento a la casa y lo único que buscan es trabajar honradamente.

A la par pidieron no ser etiquetados como personas de poca confianza, porque si bien hay quienes han cometido delitos y ataques contra mujeres, aseguran que no todos son así: “nosotros salimos en busca de un sustento para la familia que nos espera en casa”.

