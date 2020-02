Destapa Auditoría de la Federación presunto daño patrimonial de SEP Puebla

Un probable daño patrimonial por 8 millones 271 mil pesos, mil 198 maestros que no laboraron en su centro de trabajo, y que apenas el 24 por ciento de los trabajadores tienen carrera magisterial, son algunos de los hallazgos que la Auditoría Superior de la Federación publicó en los informes del “Pase de Lista” y de la revisión individual al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) correspondientes al 2018.

Por una parte, el informe individual del ejercicio del FONE indica que en 2018 el gobierno del estado recibió 17 mil 111 millones 149 mil pesos, pero sólo ejerció 17 mil 110 millones 214 mil pesos por lo que reintegró casi un millón de pesos y quedaron pendientes de devolver 280 mil pesos.

Como parte de la revisión, se detectaron gastos por aclarar que ascienden a 8 millones 271 mil pesos por diversas irregularidades, como la falta de reintegro de rendimientos financieros de empleados no identificados en el centro de trabajo; pagos indebidos a personal comisionado al Sindicato Nacional de Trabajadores en el estado de Puebla; y la documentación probatoria de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta a los empleados.

La auditoría expone que, el gobierno del estado en ese momento a cargo de Antonio Gali, careció de un sistema de control adecuado para cumplir con los objetivos del fondo, además, no proporcionó a la Secretaría de Hacienda la información sobre el ejercicio y destino de los recursos del tercer trimestre del 2018.

De forma adicional, la ASF publicó el informe especial denominado “Pase de Lista FONE 2018”, en el que se detalla que Puebla fue el estado con mayor asistencia del personal a los centros de trabajo durante ese año.

El documento expone que, en la validación de la plataforma del FONE se detectaron 63 mil 180 plazas, reconocidos como personal educativo se contabilizaron 53 mil 471 empleados, y 7 mil 230 centros de trabajo, es decir, las escuelas de los diferentes niveles formativos.

Destaca que por una parte, de los empleados de las 63 mil 180 plazas 61 mil 982 personas laboraron en su centro de trabajo y mil 198 no. Entre las principales causas por las que no pasaron lista, se encuentra el cambio de adscripción con 585 casos y la baja por jubilación o pensión con 233 más. También se detectaron 86 personas no reconocidas por sus centros de trabajo, pero no se detalla si este personal laboraba de forma irregular.

Además, se expone que sólo el 24 por ciento de los trabajadores de la educación cuentan con carrera magisterial, ya que de los 53 mil 471 empleados del sector educativo, sólo 12 mil 897 tienen estos estudios y el resto carece de ellos.

