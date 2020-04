Desconocen en mercados de Puebla a Susana Distancia 

Los Mercados representan hoy en día los centros de mayor concentración de personas, punto que se torna delicado para mantener la “Sana distancia” y con ello persistir en mejores condiciones posibles para preservar la salud de los poblanos.

El Sol de Puebla realizó un recorrido por la Central de Abastos, principal punto de compra y venta de productos alimentarios en Puebla y la región, así como en los Mercados Morelos, Zapata e Independencia, enclavados en tres distintas zonas de la capital poblana y donde se pudo constatar, en algunos casos, las condiciones mínimas o nulas para controlar a quienes asisten a comprar sus productos, además, de acuerdo a las diferentes organizaciones que rigen estos mercados, se nota el interés contrastante buscando la salud de los consumidores.

CENTRAL DE ABASTO, LA “SANA DISTANCIA” NO EXISTE.

La inmensidad de la Central de Abastos siendo el centro de comercio alimentario más importante en la capital poblana impide que se cumplen los requerimientos necesarios para cumplir con lo necesario entorno al combate del Covid-19.

La actividad que desde las 5:00 horas se registra en cada una de las bodegas, así como en el mercado libre que se ubica al exterior de las naves, impide el cumplimiento de la “Sana distancia” ya que en los pasillos, pese a ser amplios, el flujo de personas provoca el roce unos con otros.

Además, son varias las personas que no cuentan con cubrebocas, tanto de quienes atienden en bodegas y locales, como de los clientes, no aplica en lo general, ya que también son numerosos quienes sí tratan de cumplir con tapabocas, inclusive, algunas personas quienes despachan sus productos exhortan a la clientela a no “amontonarse” y mantener su distancia, sin embargo, pocos son los que hacen caso a dichas recomendaciones.

Por si fuera poco, la entrada y salida de vehículos es intensa desde las 5:00 y hasta el mediodía, horas en las que oscila el mayor movimiento en la Central de Abasto al día, sin contar el tráfico que incrementa debido al paso constante de los llamados “diableros” que transportan el producto.

MERCADO “JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN”, DISMINUYÓ SU NÚMERO DE COMPRADORES.

En la zona de Xonaca, el Mercado “José María Morelos y Pavón” es uno de los sitios de venta de productos alimentarios que sin duda, ha sufrido los efectos del confinamiento de personas, pese a ser uno de mercados con mayor cercanía al centro de la ciudad de Puebla, los compradores no asisten con la frecuencia acostumbrada, esto dicho por algunas vendedoras del lugar reconociendo que el Coronavirus si ha afectado de forma importante sus ventas.

Lamentablemente la mayoría de puestos de venta de productos así como de comida en el lugar, carece de botellas de gel o algún insumo para la protección de manos.

La distancia entre compradores no se respeta, difícil por la actividad propia del lugar.

El lugar cuenta con dos pasillos principales donde se realiza la mayor venta de frutas y verduras, ahí se concentra la mayor cantidad de compradores, algunos con cubrebocas, muchos más, carecen de ello. Hay que resaltar que el flujo vehicular, comparado con el ritmo que normalmente se tiene en la zona es menor, tanto por el flujo de vehículos, aunque en las paradas de transporte público se concentra un gran número de personas esperando el microbus.

MERCADO ZAPATA, BUSCAN RESPETAR LINEAMIENTOS DE SANIDAD

En contra esquina de la Laguna de San Baltazar, el Mercado Zapata, se divide en dos sectores, principalmente, el de venta de productos de metal y aluminio, diversos, desde ollas, comales, cazuelas, jaulas, entre otros, allí la actividad es menor por lo que no hay problema alguno en cuanto al respeto de la “Sana distancia”. Ya en la zona de frutas y verduras tratan de tener detalles de cuidado a sus clientes con algunos puestos y locales que cuentan con botes de gel antibacterial así como las personas que van a comprar sus productos y quienes, en su mayoría, cuentan con cubrebocas, hasta caretas, tratan de mantener una distancia entre ellas, inclusive, buscan evitar algún contacto o roce unos con otros.

Un punto que llama la atención es que son varios los hombres solos que acuden a realizar las compras o a lo máximo, parejas que asisten evitando la presencia de hijos o menores de edad, evitando con ello aglomeraciones.

Un punto a destacar en el Mercado Zapata es que los locales con venta de comida se encuentran semivacios pese a que tanto quienes preparan los alimentos así como los que atienden las mesas tienen cubrebocas y algunas mesas cuentan con botellas de gel antibacterial, sin embargo, a las personas nos les inspira la suficiente confianza asistir.

MERCADO INDEPENDENCIA, REALIZAN ESFUERZOS PARA CUMPLIR CON EL COMBATE AL COVID-19.

En el recorrido a los mercados realizado por El Sol de Puebla, digno de reconocimiento es el Mercado Independencia, al sur de la ciudad y a un costado de Avenida Las Torres y la 11 sur ya que en cada uno de sus accesos, personal acreditado por el Ayuntamiento de Puebla le facilita gel antibacterial a cada persona que ingresa al lugar.

Sus amplios pasillos, limpios y donde destaca que varios locatarios se han preocupado por buscar brindarle mejores condiciones de salud a sus clientes al colocarles en el piso marcas que definan la “Sana distancia” y lo mejor, la respetan los usuarios.

En varios pasillos en sus esquinas se encuentran colocadas mesas con cartulinas que indican el uso del gel antibacterial y piden al público en general lo utilicen.

Los locatarios por su cuenta, colocan anuncios motivando a realizar sana distancia así como indicaciones para combatir el Coronavirus.

Al ingresar al lugar se percibe la seguridad que pueden tener quienes ingresan al mercado de ser un sitio que busca cumplir con los controles de sanitización.

Lo que queda claro, así como sucedió en el Mercado Zapata, en el Independencia las personas no asisten en buen número a las áreas gastronómicas, signo de que no existe la confianza suficiente pese a que en las mesas de este mercado si se cuenta con gel antibacterial y quienes atienden lo hacen con las medidas higiénicas pertinentes.