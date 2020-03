Descarta Barbosa usar hospital itinerante que compró Gali

Por considerar que no sirve para atender casos de Covid-19 (coronavirus), el gobernador Miguel Barbosa descartó utilizar el hospital móvil tipo tienda de campaña que adquirió su antecesor, José Antonio Gali Fayad.

El fin de semana, El Sol de Puebla publicó que la entidad cuenta con un hospital móvil tipo tienda de campaña para atender emergencias y contingencias, este tuvo una inversión de 25 millones de pesos y cuenta con una capacidad de 32 camas.

De este modo, Miguel Barbosa aseguró que prefiere continuar con su proyecto para rentar un hospital privado en caso que sea necesario un nosocomio especial para atender a los infectados de Covid-19.

No sirve para este tipo de padecimientos. Pero a ver, no, no vamos a llegar a eso de los hospitales inflables qué tal si llega alguien y le hace pish y lo desinfla, en todo caso tenemos 58 hospitales y espero que no tengamos necesidad y si es eso prefiero rentar un hospital privado, no tenemos cual todavía pero vamos a ver para poder asumir esa capacidad de respuesta dijo sobre el tema.

En otro tema, dio a conocer que después de recibir el dictamen del Colegio de Ingenieros se determinó que en 17 de los 22 puentes atirantados de la administración de Rafael Moreno Valle, la estructura que simula la MV es de ornamento y sirvió para encarecer las obras, pero no dijo si esos elementos serán retirados.