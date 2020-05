¡Desafían al virus! Sana distancia no funciona en el transporte público

El transporte público en la Ciudad de Puebla al interior de sus unidades carece de la sana distancia entre sus pasajeros, pues sí bien utiliza menos unidades, sobre todo en microbuses o minivans, y no permiten subir pasajeros que se mantengan de pie, conserva la cercanía de personas durante la contingencia sanitaria a causa del coronavirus.

El Sol de Puebla realizó un recorrido por algunas zonas de la ciudad como lo son La Margarita y la 24 Sur, avenida 16 de Septiembre y Las Margaritas así como Municipio Libre y la avenida Nacional se encontró un común denominador en cada uno de estas vialidades, el transporte público ha reducido sus unidades de forma exponencial de acuerdo a varias rutas que transitan en dichos puntos con un lapso de cinco a seis minutos entre cada unidad, además de que en los paraderos son pocas las personas que se encuentran a la espera de abordar con una reducción de hasta el 70% de acuerdo a la normalidad.

En la zona de La Margarita, la ruta Cree-Madero registra un mayor número de pasajeros, no obstante, al ser unidades de grandes dimensiones es difícil que en estos días se ocupen a su máxima capacidad y son pocas las unidades que llevan máximo uno o dos pasajeros a pie, aunque sus asientos se encuentran ocupados casi en su totalidad, no obstante la sana distancia no se respeta según las especificaciones de las autoridades respecto a guardar un espacio prudente entre cada persona (un ocupante por cada dos asientos).

Otras rutas que transitan por la zona como la 55 y la Ruta 21 registran pocos pasajeros ya sea en dirección a la Margarita o al Centro.

En otro punto de la ciudad, en la zona de la 16 de Septiembre y Margaritas, además de que la vialidad presenta pocos autos que la transitan, el número de personas en las paradas oficiales también se redujo al mínimo en horas de la mañana sobre todo en las rutas 2-A, R-50 y la R-61 las cuales no se encuentran a su máxima capacidad en cuanto a pasajeros, como recurrentemente sucedía antes del confinamiento, sin embargo, los asientos si están ocupados en su totalidad, la sana distancia es nula en esta zona, aunque los choferes de éstas rutas han optado por cerrar las puertas del transporte cuando los asientos ya se encuentran ocupados.

En las avenidas Municipio Libre y Nacional son pocas las unidades de transporte que circulan, situación que se asemeja en bulevar Las Carmelitas, no obstante, la disparidad entre las personas que toman sus preocupaciones sanitarias contrasta con aquellos que no cuentan con su cubrebocas y guantes representando un riesgo latente.