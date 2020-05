Derrumba Covid-19 fiesta de albañiles

Uno de los sectores más desprotegidos de la sociedad tanto en México como en Puebla es la albañilería donde gran parte de sus trabajadores se sienten desprotegidos olvidados por parte de las autoridades gubernamentales tanto federales como estatales y municipales ya que consideran no cuentan con los apoyos suficientes para acatar las peticiones de quedarse en casa ante la contingencia del COVID-19 por lo que hacen caso omiso a dicha solicitud y tienen que salir a las calles a buscar el trabajo para llevar diariamente sustento a sus familias.

El Sol de Puebla realizó un recorrido en algunos puntos de la capital del estado en busca de trabajadores de la construcción, la misión no fue sencilla ya que en distintas calles y avenidas donde se realizaban construcciones, las obras se encuentran suspendidas por disposición del gobierno y donde los patrones prefieren no meterse en problemas con las autoridades y optan por detener las construcciones, situación que perjudica a quienes trabajan en ellas, sobre todo a los albañiles.

VIVIMOS AL DÍA

Con una voz de reclamo Juan “N”, albañil que todas las mañanas sale a temprana hora desde un poblado cercano a las faldas de la Malinche, en Tlaxcala, para ubicarse en la llamada rotonda que se encuentra en entrada de Lomas de Angelópolis de 8 de la mañana a 5 de la tarde, indicó que es lamentable que los gobiernos ni de López Obrador ni de Barbosa vean las verdaderas necesidades que tiene el pueblo más pobre como donde él se encuentra, me tengo que estar aquí esperando una oportunidad de trabajo.

“Los gobernadores nos dicen que nos quedemos en nuestras casas para ellos es muy fácil, pero nosotros vivimos al día y si no nos dan las facilidades para un trabajo o para recibir un apoyo tenemos que salir a buscar los centavos o si no nos morimos de hambre”, dijo.

Añadió que la vida siempre ha sido dura, desde muy niño comenzó a trabajar como campesino, posteriormente como albañil y pese a sus 54 años, debe buscar un patrón que los logre contratar, independientemente del trabajo que sea o un alto edificio o una construcción relativamente pequeña.

“Nos ha costado conseguir trabajo, no es sencillo, tengo esposa y dos hijos que mantener, no puedo darme el lujo de no trabajar y encerrarme por lo que diga López Obrador ha bajado mucho y todos aquellos que hablan del Coronavirus, eso es un invento, Cáncer, SIDA, todo eso ha existido y dejan muertos, lo del Coronavirus es lo mismo pero muchos lo hacen más grande. Quienes me dicen que me quede en casa, que les preocupa. Los gobiernos tienen todo al alcance, nosotros los pobres, nada, debemos trabajar para sobrevivir”, sentenció.

UN BUEN TRABAJO TE ACERCA OPORTUNIDADES

Al norte la ciudad, en la zona de Loma Bonita, Juan Aguilar en compañía de sus dos hijos realizan la construcción de una barda y donde asegura que afortunadamente pueden gozar de un trabajo tranquilo en un lugar tranquilo.

“Somos tres, junto con mis dos hijos ahí la llevamos, en nuestra anterior chamba trabajábamos cerca de Villa Frontera y el que ahora es nuestro patrón nos vio trabajar le pareció bien como lo hacíamos y por eso nos trajo ahora a este trabajo de colocar una barda en esta zona de la ciudad y afortunadamente estamos tranquilos”, señaló.

Con una paga de 2 mil pesos semanales por albañil, mientras que el ayudante recibe mil 200, espera que en un máximo de dos meses pueden terminar el trabajo.

Reconoció que pese a lo que se vive con el Coronavirus, han sido afortunados de tener un trabajo,

“Llevo casi 50 años en esto del albañil, nuestro trabajo nos avala, el patrón nos vio chambear bien en Villa Frontera y nos jaló para acá y ya nos dijo que cuando tenga otro trabajo que realizar Dios mediante también nos llevará a hacerlo”.

Finalmente lamento que no habrá festejo del próximo 3 de mayo con motivo del levantamiento de la Santa Cruz el que sin duda es el día más importante del año para los albañiles ya que al caer en domingo los patrones no lo festejarán a sus trabajadores además de qué la situación del coronavirus impide la celebración de algún evento masivo en la calle, pero se da por bien servido con tener un trabajo junto a sus hijos ya que sabe que muchos otros albañiles en este momento no cuentan con esa fortuna.

GANAS DE TRABAJAR SE TIENEN, FALTAN MATERIALES

Otro problema que han enfrentado los albañiles en estas últimas semanas es el continuar trabajando debido a la falta de materiales de construcción y es que tanto en cementeras como en locales donde se venden dichos materiales, estos han cerrado sus puertas obedeciendo a la petición de quedar confinados en casa, por los que los constructores padecen.

Emiliano Corona tiene 60 años de edad y trabaja junto a otra persona en la construcción de una casa también en la zona de Loma Bonita, en principio están construyendo la cisterna en un trabajo recién iniciado hace apenas una semana.

“Más allá de las ganas de trabajar enfrentamos un problema que es la falta de materiales porque muchas cementeras y casas constructoras se encuentran cerradas aparte en esta zona nos falta agua y eso impide que aceleremos en el trabajo”, dijo.

No busca poner pretextos si por el coronavirus o la crisis económica son las causas de que muchos albañiles no consiguen trabajo ya que asegura el solo hecho de hacer buenos trabajos te abre la oportunidad o no de que más adelante te contraten en otros lugares.

“Siempre he dicho, Todo aquel que es honesto donde sea va a caber y si lo llevamos al gobierno, cuando ellos sean honestos, trascienden, si no, se cierran las puertas pero por lo menos ya ‘chingaron’ el dinero” aseveró.

Mencionó que para las personas de escasos recursos como él es complicado obedecer las indicaciones de los gobiernos ya que tienen que vivir al día y para ello tienen que salir a trabajar y no pueden darse el lujo, como él lo llamó, de quedarse en casa ya que prácticamente no tendrían para comer.

“Si no trabajo me muero de hambre, te la pongo así, tengo un cuarto de maíz y tú un cuarto de dinero y los dos estamos encerrados, si se trata de cómo alimentarse yo me preparo mi maíz y tú te mueres de hambre”, dijo Emiliano Corona quien lleva 40 años trabajando como albañil.

Reconoció En esta ocasión será imposible el celebrar el 3 de mayo como se ha venido realizando en otros años en primero porque es día domingo y en segundo porque a causa del coronavirus no se podrá efectuar situación de lamento ya que aseguro que para los albañiles es el día más importante del año y que en esta ocasión no lo podrán celebrar ni siquiera para servirse unos tacos de carnitas.