Denuncian trabajadores de oficinas centrales de SEP que no fueron aislados tras detectar caso de Covid-19

Trabajadores de las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Pública en Puebla acusaron que, pese a la contingencia sanitaria que se vive en la entidad por la presencia de coronavirus, directivos de la dependencia no están tomando con seriedad las medidas de prevención para salvaguardar la salud de los trabajadores y, a pesar de que han hablado con personal de Recursos Humanos para que atiendan sus peticiones, estos no les dan respuesta.

Leer más: Fallece poblano radicado en EU, familiares sospechan de Covid-19

Es poca la seriedad que se le está dando al tema del coronavirus. Recordemos que los primeros casos que se registraron en Puebla fue de un chico de la subsecretaría que se había ido de vacaciones a España. Regresó y estuvo laborando aquí durante unos días hasta que aparecieron sus primeros síntomas, pero desde esa fecha, no se tomaron las medidas para revisar a las personas de la dependencia que estuvieron en contacto con él compartió uno de los trabajadores que pidió el anonimato.

Este hecho, dijo les provocó mucha molestia y al mismo tiempo preocupación por haberles ocultado la información durante algunos días, además de que, en cuanto se confirmó que el trabajador había dado positivo a coronaviurs, no se reforzaron las medidas en las oficinas y les pidieron seguir laborando de manera normal.

Compartieron que la única medida que han tomado hasta ahora, es la aplicación de gel antibacterial en la entrada del edificio y agregaron que en los baños no siempre cuentan con agua, constantemente falta jabón y toallas desechables para secarse las manos.

“Algo de lo que nos percatamos los compañeros es que, en el baño que está próximo a la oficina del secretario sí hay jabón y antibacterial, pero en los baños que son de uso del 90 por ciento de SEP no hay nada”, agregaron.

A la par refirieron que las reuniones que realizan en las diferentes áreas de la dependencia se siguen realizando de manera normal y en oficinas pequeñas, donde incluso, convocan alrededor de 40 personas pese a que las indicaciones de Secretaría de Salud y la propia Secretaría de Educación ha sido de evitar este tipo de aglomeraciones.

Una preocupación que más, es que algunas trabajadoras, al no tener con quién dejar a sus hijos, llevan a sus hijos a las oficinas. “Nosotros como trabajadores entendemos a las compañeras que no tienen opción y los llevan, pero la Secretaría no es un lugar seguro y salubre como para que 30 niños estén jugando todos los días ahí (en las oficinas)”.

Otra de las trabajadoras refirió que a pesar de que ya han hablado con Patricia Campo Peña, directora de personal, para que los apoyen a reforzar las medidas sanitarias y no exponerlos tras la contingencia, nadie les da respuestas concretas, por lo que temen seguir realizando sus actividades de manera normal sin la medidas correspondientes y exponerse algún tipo de riesgo.