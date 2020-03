Decreto de Barbosa no resuelve demanda de empresarios: Canirac

El decreto anunciado por el gobernador Luis Miguel Barbosa para cerrar antros, bares y centros nocturnos con el fin de prevenir la propagación del coronavirus, no resuelve el impacto económico ni atiende las solicitudes del sector empresarial para congelar el pago de impuestos, afirmó la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Olga Méndez Juárez.

“Creíamos que iba a ser algo como más concreto, lo sentimos muy ligero. Ellos dicen que es en una primera etapa, es como si uno estuviera en agonía y te van dosificando las cosas, creo que sí tenemos que tener certeza de nuestras autoridades”, comentó en entrevista con El Sol de Puebla.

Reconoció disposición por parte de la titular de la Secretaría de Economía, Olivia Salomón, para escuchar sus demandas, después de la reunión que la iniciativa privada tuvo con ella, sin embargo, concedió que la funcionaria solo es un puente con el gobernador, quien es el que toma las decisiones finales.

Aceptó que en dicha reunión no se dio respuesta puntual a suspender el pago de impuestos durante la contingencia, como lo anunció el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) desde la semana pasada, como una medida para contrarrestar el impacto económico del nuevo virus.

“Creo que al Gobierno del Estado y al federal le hacen falta dar el siguiente paso, en donde venga la esperanza, el apoyo y el trabajo conjunto con el sector empresarial…Sentimos que de una vez nos dieran el panorama completo, él simplemente dice que no se anticipen, espérense, casi casi no sean chillones, se quejan de todo, pero cuando hay ese diálogo franco, sincero, continuo, creo que es lo mejor nos puede ayudar a salir de esta y otras situaciones”.

EMPRESARIOS SE SIENTEN SOLOS

La representante del sector restaurantero pidió que el gobierno estatal socialice más los logros y estrategias para combatir esta crisis, pues reconoció que los empresarios se sienten solos.

“A lo mejor hay esfuerzos, hay avances, hay logros, en el decreto va a haber beneficios para el sector, pero mientras no lo sepamos o no tengamos idea de por dónde está marcando la línea, pues sin duda no podemos nosotros sentir apoyo, sentir respaldo y más bien sentimos que vamos solos como sector empresarial”.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA PRESUME ACUERDOS

A través de un comunicado de prensa, la Secretaría de Economía presumió acuerdos alcanzados con el sector empresarial en la reunión del pasado fin de semana, aunque la propia dependencia no incluye entre estos acuerdos la suspensión del pago de impuestos.

“Se evaluaron estrategias para asegurar el abasto de productos básicas durante la emergencia sanitaria, mediante un protocolo intersecretarial, un decálogo del buen comercio y una aplicación digital para promover la vinculación entre proveedores y consumidores, privilegiando el consumo de productos locales, así como la creación de una plataforma de aprendizaje digital (E-Learning) para la capacitación de emprendedores”.