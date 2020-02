Decepciona a poblanos la poca modernización del transporte

Decepcionados, enojados y algunos no sorprendidos, son las expresiones de los usuarios poblanos del transporte público que notaron que este miércoles que venció el plazo para la modernización de las unidades, así como la instalación de cámaras de seguridad, no fue cumplido como lo marcó un convenio entre concesionarios con el gobierno del estado.

Los asientos están averiados, algunos vehículos tienen fallas mecánicas, pasamanos peligrosos y hasta en otros casos, tienen que enfrentar el mal trato de los conductores, manifestaron ciudadanos sondeados por El Sol de Puebla.

“Las unidades no están en buen estado y para lo que cobran. Los asientos están mal, no hay para agarrarse. Uno de mis sobrinos se lastimó su brazo (en la R27), se le zafó y fue a dar al hospital, él está asegurado ¿qué pasa con los que no?”, refirió María del Carmen Ramírez.

Alexis Flores, usuario de la ruta Enlace y 44 refirió que en su caso no vio modificaciones en ningún aspecto en las unidades: “dijeron que iba a aumentar el pasaje para dar un mejor servicio, no lo estamos viendo en varias rutas. En las que yo me subo no veo cambios, pero, si nosotros cumplimos pagando completo creo que merecemos recibir lo mismo”.

A las quejas se suma que los conductores no atienden a las personas de la tercera edad, Margarita Ríos, usuaria de la R54 ha sido testigo: “Todo está igual de feo, luego los choferes siguen dando mal trato, no quieren levantar a las personas de la tercera edad por lo mismo, que no pagan el pasaje completo. Para cobrarnos lo que nos cobran, deben de tener más cuidado con los pasajeros, son responsables de todas las vidas”.

En tono molesto, Xóchitl “N”, que para sus actividades toma las rutas 21, 63 y 67, dijo que algunos vehículos están siempre sucios y que persisten en asientos deteriorados: “Nosotros seguimos pagando el incremento del pasaje y no vemos ninguna mejoría”.

Jesús Pérez, pasajero de la ruta 33 no se dijo nada sorprendido y hasta dijo que este tipo de acuerdos entre autoridades y concesionarios, tienen únicamente fines políticos, y que “los políticos solo dan promesas no hechos”.

“Era de esperarse, seguimos teniendo un servicio pésimo. Los choferes vienen hablando con el celular, van con ayudante, van menores de edad. Lástima que no lo van hacer y que sabemos que esto es un tema más de política. El gobierno es lo mismo, solo hicieron promesas, expectativas políticas, pero no lo cumplen”, hizo énfasis el joven.

PESO DE LA LEY A CONCESIONARIOS

Asimismo, los pasajeros pidieron que se haga caer el peso de la ley a los concesionarios de las unidades que no cumplieron con el convenio de seguridad y de mejorar las condiciones físicas, además de mecánicas.

“Aparte de que las unidades están sucias y viejas. Las autoridades deben de actuar de una vez con las sanciones y que se cumpla. Estamos a favor de pagar más cuota, pero que mejoren las sus unidades”, agregó Jazmín Bautista pasajera de la ruta 72A.

Sandra “N” comentó que si tenía esperanza que las cosas mejoren: “Es una falta de respeto a la sociedad. Deben de aplicarse sanciones a los dueños de las unidades, porque lamentablemente así es gente, hasta que no ve que se aplica la ley, se cumple. Creíamos que con el aumento al pasaje si iba a mejorar”.

Micaela García, usuaria de la R24, agregó que debe de existir el respeto entre los operadores y los pasajeros: “Los transportistas no cumplen con las reglas, eso está mal. El gobierno debe de poner las sanciones”.

Abisaí Castro, consideró que la instalación de cámaras es importante, dado que servirían para identificar a delincuentes: “A mí me han robado en varias ocasiones en la ruta 1A, y en la Azteca, me han sacado el celular y queremos que las cámaras para ver si se puede ver quiénes son y se castiguen”.

En contraste, Guadalupe Rincón, usuaria de las rutas 11 y Loma Bella, dijo que es comprensible que no se atiendan todos los lineamientos por cuestiones económicas.

“Es un tema muy complicado porque por parte de los concesionarios también entendemos que subió la gasolina, las refacciones. Está complicado, pero como usuarios queremos unidades bonitas y seguras”, finalizó.

