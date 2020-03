Culpan al entramado jurídico de RMV de impedir revocación de la concesión de agua

El Frente por la Defensa del Derecho al Agua, Saneamiento y contra la Privatización, justificó la falta de resultados en la revocación de la concesión, pues desde su punto de vista el entramado jurídico que armó la administración de Rafael Moreno Valle ha impedido dejar sin efectos el contrato.

Jorge Méndez, integrante de la agrupación, explicó que de forma paralela se realizarán distintas acciones para avanzar en la mejora del servicio, como la modificación de la estructura tarifaria desde el Cabildo, una serie de modificaciones legislativas y solicitar la destitución de Gustavo Gaytán Alcaraz, quien se encuentra frente al SOAPAP y participó de la concesión.

“Dejaron este enredo de carácter legislativo y jurídico y no ha sido fácil sobre todo si no se valorará responsablemente lo que implicaría de manera fácil y rápida hacer la revocación del título de concesión y por eso estamos presentando una propuesta integral y hay una ruta, una estrategia que dejaría sin responsabilidad legal no financiera al estado”, indicó.

Jorge Méndez también señaló todas las irregularidades bajo las cuales se otorgó la concesión, desde la empresa de reciente creación hasta las violaciones constitucionales bajo las que se entregó el contrato.

Como parte de las actividades para mejorar el servicio, anunció la creación de comités ciudadanos en defensa del agua, que participarán en la promoción del uso racional del recurso hídrico.