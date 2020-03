Críticas a liderazgos del partido se deben al proceso interno: Biestro

Tras las críticas vertidas en contra de los liderazgos de Morena en Puebla, el presidente del Congreso, Gabriel Biestro Medinilla señaló que el partido atraviesa por un momento complicado por la renovación de su dirigencia y no va a abonar criticando a sus compañeros.

“Yo no pertenezco a ninguna otra organización, no vengo de organizaciones campesinas, lo que construí fue Morena, nunca he estado en otro partido más que en este, no voy a abonar en este tipo de cosas, si hay gente que viene de estas prácticas conminarlo a que no lo haga, Morena es mucho más que un proceso interno, representa la esperanza”, indicó.

Aunque se dijo respetuoso de los señalamientos de sus compañeros, aseguró que no va a caer en la dinámica de las descalificaciones, como respuesta a los morenistas que lo acusaron por tener el control del partido con otros liderazgos y que increparon el cambio de titular de la Secretaría de Seguridad Pública.